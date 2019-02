Ce trebuie să faci pentru un somn PERFECT. Ce nu făceai bine până acum

Specialiștii au stabilit faptul că un om are nevoie de 7-8 ore de somn pe noapte pentru că a două zi să se poată trezi odihnit și binedispus.

Dacă pragul de aceste ore nu este atins atunci deficitul de somn poate cauza diferite probleme precum:

Incapacitatea de concentrare;

Scaderea capacitatii de memorie;

Ingreunarea capacitatii de distribuire a atentiei;

Imposibilitatea de a lua unele decizii.

Mai mult decat atat, lipsa somnului poate fi o cauza pentru foarte multe alte afectiuni psihice si fizice.

O minte sanatoasa este posibila doar daca ai un somn bun. Este deci esentiala stabilirea unui program de somn pe care mai apoi sa il respecti cu strictete.

Nu este insa suficient doar sa ai un pat comod si un program de somn bine stabilit pentru a obtine odihna pe care ti-o doresti. Calitatea somnului este de asemenea influentata si de alti factori precum atmosfera din dormitor.

In primul rand temperatura perfecta pentru un somn de calitate ar trebui sa fie de aproximativ 18 – 21 grade Celsius iar nivelul de umiditate la aproximativ 50%. Curatenia este de la randul sau un detaliu pe care sa pui accent. Un mediu dezordonat poate cauza tulburari de somn, iar de aceea inainte de a te aseza in pat trebuie sa asiguri ordinea in dormitor.

Cum sa obtii atmosfera ideala pentru somn

Atmosfera din dormitor ar trebui sa fie cat mai linistitoare si cat mai relaxanta. Folosindu-te de cateva trucuri o poti obtine fara prea multe eforturi.

Uleiurile esentiale te pot ajuta sa obtii o stare profunda de liniste si relaxare atunci cand te asezi in pat, astfel incat mai apoi sa poti dormi ca un copil. Incearca spray-ul pentru un somn linistit de la zZzSpray.ro si cu siguranta vei fi surprins de efectele sale. Fiind un produs obtinut din mai multe uleiuri esentiale bio, acesta te va ajuta sa adormi intr-un timp cat mai scurt dar si sa obtii un somn de calitate.

Compozitia bogata de uleiuri esentiale a sprayului de perna are rolul de stimulare a undelor alfa, obtinand astfel o stare placuta de relaxare pentru a beneficia apoi de un somn cat mai profund.

Un alt mod de a obtine o atmosfera relaxanta este folosirea lumanarilor parfumate. Pe zZzSpray.ro poti gasi mai multe lumanari parfumate foarte apreciate pentru proprietatile lor de constituire a unei atmosfere care sa favorizeze somnul.

Efectul lumanarilor parfumate este acela de a reduce stresul dar totodata acestea reusesc sa-ti imbunatateasca starea de spirit, astfel incat atunci cand te pui in pat sa uiti de toate grijile pentru ca somnul sa vina cat mai rapid. Acesta va fi de asemenea profund si usor, iar dimineata vei avea bateriile complet incarcate si te vei simti pregatit pentru o noua zi.

Acestea sunt modurile de a obtine o atmosfera perfecta pe care noi le recomandam pentru un somn odihnitor. Foloseste-le si tu pentru a obtine un somn profund astfel incat sa te poti bucura apoi de un stil de viata activ si sanatos.