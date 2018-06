Ce transmite durerea de cap, în funcţie de locul în care apare

O durere de cap resimtita in partea din fata a capului poate fi cauzata de ceva diferit decat durerea aparuta in zona tamplelor, sau in spatele capului, sau chiar in zona centrala.

De regula, puteti determina ce tip de durere de cap aveti, in functie de locul unde este localizata. Cele mai frecvente sunt:



Dureri de tip tensiune: Sunt cele mai frecvente tipuri de cefalee printre adulti si adolescenti. Acestea provoaca dureri usoare pana la moderate si de obicei nu au alte simptome. Migrena: este insotita de dureri de cap intense. Aceste dureri sunt adesea descrise ca dureri pulsante. Pot dura intre 4 ore si 3 zile si apar de 1-4 ori pe luna. Pe langa durere, pot sa apara si sensibilitatea la lumina, zgomot sau mirosuri; greata sau varsaturi; pierderea poftei de mancare; si dureri de stomac sau burta, srie bzi.ro.



Cand te doare fruntea. Atunci cand durerea apare in fata, in zona fruntii, aceasta ar putea semnala ca ai ochii foarte obositi sau ca nu ai baut destula apa (esti deshidratata). Alte motive pentru care ai astfel de dureri: sinusuri blocate, migrene, durere de tensiune.



Durerea tamplelor. Atunci cand te dor tamplele, durerea ar putea semnala tensiune ori durerea de trigemen (aceasta este puternica, apare de obicei la ceafa, insa poate radia si inspre tample).