Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci şorici de porc? Nutriţionistul are un răspuns şocant

Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să nu exagerăm cu mâncatul pentru că are multe calorii și se digeră greu, scrie doctorulzilei.ro.

”Șoriciul este foarte caloric, are conținut mare de grăsimi și proteine,dar mai mult proteine de calitate inferioară,cum e colagenul.E greu digerabil si nu e indicat in cantitati mari, mai ales de cei care sufera de afectiuni hepatice,biliare sau pancreatice” spune dr. Ionuț Ștefan, consultant în nutriție.



Nutriționistul ne recomandă să dăm la o parte șoriciul și să consumăm, în schimb pulpa sau mușchiul de porc deoarece, pe lângă cantitatea marea de proteine mai conține și vitamine din grupul B și mult fier. La fel ficatul care conține foarte mult fier și B-uri dar și nucleoproteine și de aceea ca orice viscer e bine de evitat de pacienții cu gută.



”Șoriciul e la fel ca pielea de la pui pe care majoritatea persoanelor o aruncă. Nu are valoarea nutritivă a cărnii pentru că e făcut din țesut conjunctiv”, adaugă și nutriționistul Corina Zugravu.



Dacă vreți totuși să mâncați șorici nu exagerați și curățați-l foarte bine de grăsime.