Ce se întâmplă dacă mănânci salată verde pe stomacul gol. Efectul este de neimaginat

Datorită conţinutului său bogat în minerale şi în vitamine, salata verde revigorează organismul. De asemenea, elimină stările de depresie, de stres şi ajută în buna funcţionare a ficatului. Totodată, conţinutul de vitamina C întăreşte sistemului imunitar, înlătură stările de anemie, luptând cu succes împotriva asteniei. În plus, favorizează închiderea plăgilor şi a operaţiilor, în special în cazul diabeticilor (vitamina C stimulează secreţia de colagen a ţesutului conjunctiv).