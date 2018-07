Ce să mănânci în timpul verii ca să NU te îngraşi

Te poti bucura linistita de vara si de timpul liber savurand, in acelasi timp, gustari delicioase, dar care nu iti ameninta silueta. Afla care sunt acestea!

Inghetata



Cu siguranta ai auzit nenumarati specialisti in diete de slabire care sustin ca inghetata este desertul care nu ingrasa sau cel putin gustarea dulce care prezinta cel mai mic aport caloric. Ei bine, au dreptate, insa ceea ce e cu adevarat grozav este faptul ca exista tipuri de inghetata care au mai putine calorii decat cele normale. Printre acestea se numara inghetata pe baza de apa (sub 100 de calorii) sau cea de tip sandwich, care are in jur de 200 de calorii, in timp ce o inghetata generoasa, la cornet, ajunge pana la 500 de calorii. Explicatia sta in textura celor doua tipuri de inghetata, dar si in cantitate. De asemenea, poti alege inghetata light, care e mai scumpa si mai greu de gasit, dar are mai putin de 50 de calorii.



Salata de pepene rosu si galben



Cele mai sanatoase fructe pe care le poti manca in timpul verii sunt: pepenele rosu si galben. Stiai ca fiecare tip de pepene contine 30, respectiv 34 de calorii/100 gr.? Asa ca rasfata-te ori de cate ori ai ocazia cu o astfel de salata de fructe si nici nu va trebui sa te mai gandesti la kilogramele in plus.



Citeşte continuarea AICI.