FOTO EXPLICATIE: Ce păţeşti dacă mănânci banane cu coaja NEAGRĂ

Eviti sa le cumperi sau iti plac la nebunie bananele cu coaja neagra? Crezi ca sunt deteriorate si ca ti-ar putea face rau, sau le preferi in locul bananelor "verzi"? Specialistii japonezi ne aduc vesti uimitoare despre bananele cu coaja neagra.

Bananele foarte copate, cu coaja moale, cu pete maronii sau chiar cu coaja neagra, contin unele substante exceptionale pentru sanatatea noastra, aceste substante active gasindu-se doar in bananele ajunse la maturitate.



Bananele cu coaja neagra combat cancerul



Bananele foarte copate contin TNF (Tumour Necrosis Factor) – o substanta foarte activa asupra celulelor tumorale, pe care le ataca si de ucide. TNF este folosit in oncologie pentru a trata pacientii cu cancer, iar bananele coapte contin un TNF natural foarte puternic.



Un grup de cercetatori japonezi de la Universitatea din Tokyo, condusi de profesorul Senji, au studiat efectele mai multor alimente asupra animalelor de laborator, dupa descoperirea continutului ridicat in factori anticancerigeni pe care bananele coapte il prezinta.