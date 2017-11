Ce NU ai voie să mănânci când ai gastrită. Ghid de alimentaţie sănătoasă

Cand ai nenorocul de a avea gastrita, este necesar sa iti intocmesti o dieta adecvata conditiei tale. Dieta ta nu trebuie sa includa alimente care iti pot irita stomacul, adica alimentele care cresc aciditatea gastrica.

Este necesar sa excluzi complet din regimul tau sau sa eviti pe cat se poate orice produs care iti creeaza dureri, senzatia de arsura sau indigestie.



Ce nu ai voie sa mananci daca ai gastrita:



In primul rand, trebuie sa fii constienta de faptul ca nu toate alimentele interactioneaza in aceeasi maniera cu stomacul tau. Vei invata sa le eviti pe acelea care iti creeaza disconfort, chiar daca ele sunt bune pentru alte persoane cu gastrita. De exemplu, piperul creste aciditatea gastrica si iti poate irita considerabil stomacul, ducand la o senzatie acuta de disconfort.



Bauturi pe care sa le eviti:



- ciocolata calda;

- bauturile carbogazoase;

- laptele (si, in special, laptele cu ciocolata);

- ceaiul de menta;

- cafeaua (inclusiv cafeaua decofeinizata);

- ceaiurile negre si verzi, cu sau cofeina;

- orice bautura care contine alcool;

- fresh-urile de portocale si grepfrut.



