Ce efecte are Viagra dacă este luată de femei

Un nou studiu a demonstrat ca pastilele Viagra pot fi folosite si de femei. Desi medicamentul a fost creat pentru a rezolva probleme de impotenta in cazul barbatilor, se pare ca doamnele si domnisoarele pot beneficia si ele de pe urma Viagra.

Studiul a fost realizat pe o perioada de 12 saptamani si a inclus 202 subiecti de sex feminin. Femeile incluse in studiu fie trecusera de perioada menopauzei, fie avusesera o operatie de histerectomie, si acum sufereau de tulburari de excitare sexuala.

Lotul de subiecti a fost impartit in doua grupuri – cei ce luau Viagra (cunoscut si sub denumirea de Sildenafil) si cei ce luau un placebo. In primul grup s-a putut observa o imbunatatire a vietii sexuale, in special in cazul starii de excitatie, a lubrificarii si a atingerii pragului de orgasm.

Studiul a fost realizat de Laura Berman, directoarea Centrului Berman si profesoara la Universitatea Northwestern, din Chicago, si de dr. Jennifer Berman, directoarea Centrului de Medicina pentru Sexualitatea Femeilor, din cadrul Centrului Medical UCLA, din Los Angeles.

“Daca vorbim de atingerea pragului de orgasm, s-a observat o imbunatatire semnificativa din punct de vedere statistic,” a declarat Laura Beman pentru emisiunea ABC News, Good Morning America. “(Viagra) creste circulatia sangvina din zona genitala, creste senzatiile de caldura, furnicaturi si plenitudine.

Peste 50 de milioane de femei din toata lumea au resimtit la un moment dat un tip de disfunctie sexuala. Dr. Jennifer Berman sustine ca, in ciuda rezultatelor studiului, e important de retinut ca Viagra nu e solutie daca exista bariere mentale sau emotionale ce stau in calea unei vieti sexuale satisfacatoare.

