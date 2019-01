Ce contraindicații are kiwi? Multă lume nu știe!

Kiwi este o sursa mai buna de vitamina C decat portocala. Contine fibre si antioxidanti cu rol in prevenirea bolilor cardiovasculare si in promovarea sanatatii ochilor.

Vitamina C este un sustinator al sanatatii sistemului imunitar si o surplus din surse naturale nu poate sa faca rau, mai ales in aceasta perioada. Cu atat mai mult cu cat, cantitatea suplimentara este eliminata de organism.

Totodata fructele sunt si o sursa de carbohidrati, potasiu si fibre. Semintele sunt bogate in acizi grasi omega 3.

Cu toate acestea, exista si riscuri legate de consumul lipsit de prudenta. Astfel, din pricina cantitatii mare de oxalati din kiwi, consumul exagerat favorizeaza aparitia litiazei renale. Totodata, sunt fructe cu potential alergen crescut, scrie sanatate.bzi.ro.