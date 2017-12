FOTO EXPLICATIE: Cât poţi păstra CARNEA la congelator până să se strice

Cu totii ne dorim sa prevenim alterarea alimentelor pe o perioada cat mai lunga de timp, iar uneori congelarea e modul perfect de conservare.

Chiar daca temperatura sub 0° previne cresterea numarului de bacterii, alimentele sufera modificari in timp. Fie ca le cumperi gata congelate sau le ingheti de proaspete, iata cat timp poti pastra diferite categorii de produse, incat sa le consumi in siguranta.



Carnea



Poate cel mai des congelat aliment, carnea poate fi pastrata, in functie de tipul ei, intre 1 si 12 luni. De pilda, carnea cruda are o perioada mai lunga in care ramane nealterata. Carnea de porc poate fi tinuta la congelator maxim 6 luni, cea de vitel si miel pana la 9 luni, iar cea de curcan, pui sau vita pana la 12 luni.



Pe de alta parte, carnea procesata, in mod surprinzator, poate fi congelata pentru mai putin timp. De exemplu, sunca, baconul, carnatii sau crenvurstii se pastreaza maxim 2 luni, carnea gatita se pastreaza maxim 3 luni, mai putin in situatia in care e de pui, caz in care o poti pastra pana la 4 luni.



