Cât de uşoare sunt femeile în funcţie de zodie

Orice bărbat se fereşte, într-un final, de femeile uşoare. Caută până când găseşte femeia potrivită pentru a construi o casă şi pe care să o vadă ca mamă a copiilor lui.

Această caracteristică este este definită, fără doar şi poate, şi de semnul zodiacal sub care se află femeia. Care sunt zodiile adepte ale aventurilor şi ce zodii preferă relaţiile de lungă durată?

Berbec



Femeia Berbec este dominată de pasiune și impulsivitate, așa că nu va rămâne toată viață alături de un singur bărbat, mai ales dacă el nu este sufletul ei pereche. Ei îi place să flirteze, însă nu se lasă ușor cucerită. Se implică în relații sexuale doar atunci când vrea și numai cu bărbați de care se simte cu adevărat atrasă. Dacă te aștepți că ea să regrete aventurile erotice, ai greșit nativă. Se bucură prea mult de viață pentru a avea timp de regrete.



Taur



Nativă zodiei este o femeie de casă, așa că nu va cedă niciodată în față avansurilor unui bărbat. Ea caută relații serioase și speră să își găsească sufletul pereche, având în vedere că se număra printre zodiile romantice ale horoscopului. Această reprezentantă nu este interesată de aventuri nici măcar în perioadele în care este de prea mult timp singură, așa că nu poate fi considerată o femeie cu moravuri ușoare.



Gemeni



Nativele din Gemeni sunt persoane sociabile, așa că le place să se joace cu cei din sexul opus. Problemă lor este că se decid greu atunci când apare o oportunitate sexuală. Ba ar mușca din fructul oprit, ba l-ar refuză. Până să își dea seamă care este situația, au pierdut ocazia. Așadar, în cazul lor este dificil să realizezi cât de repede cedează în față unui reprezentant al sexului puternic.



Rac



Romantică zodiacului nu va spune „Da!” niciodată unei aventuri. Ea visează să întâlnească un bărbat special cu care să poată avea o relație serioasă. Îi place să primească complimente, însă urăște apropourile deocheate, așa că ocolește acest gen de bărbați fără să stea pe gânduri.



Leu



Reprezentantă nu refuză ideea unei aventuri pasionale, însă bărbatul care o dorește la pat va trebui să dovedească faptul că o merită. Ea nu are nevoie doar să îi spună cuvinte dulci la ureche, ci vrea dovezi clare că el nu a mai dorit pe nimeni că pe ea. O femeie Leu nu își dorește să rămână în amintirea unui bărbat că o simplă aventură, ci vrea să știe că este specială.



Fecioară



Spiritul critic de care da dovadă nativă o îndeamnă să încerce să aibă relații cu mai mulți bărbați. Ea încă mai crede în perfecțiune, așa că speră să îl găsească în final pe cel pe care și-l dorește. Ghinionul ei este că, în cele din urmă, se îndrăgostește de un reprezentant al sexului opus la care nici nu s-ar fi uitat în mod normal. Fecioară nu este dispusă la aventuri, însă are parte de multe relații de scurtă durată, așa că și numărul de parteneri sexuali este în creștere în acest mod.



Balanță



Balanța nu refuză să înceapă o relație cu un bărbat, chiar dacă inițial nu simte ceva special pentru el. Ei îi plac aventurile, însă le aprobă atât de elegant că nu ai putea să declari că este o femeie ușoară. Totul pare natural și simplu în concepția ei. Doar se număra printre zodiile care știu să se bucure de viață, așa că nu îi place să piardă oportunitățile care trec pe lângă ea, mai ales dacă bărbatul respectiv are potențial financiar.



Scorpion



Nativei din Scorpion îi place să presare mister pe unde ajunge, așa că bărbații cad în vrajă ei, însă puțini sunt cei care au succes. Deși femeile din acest semn zodiacal sunt extrem de pasionale, nu cedează în față avansurilor sexuale. Ele sunt atrase de bărbații cu bad look, însă se gândesc de două ori înainte de a ieși cu unul în oraș. Știu ele unde s-ar putea încheia acea întâlnire, așa că preferă să refuze invitația.



Săgetător



Femeia Săgetător adoră viață, așa că îi place să guște tot felul de experiențe. Ea nu se aruncă în brațele oricărui bărbat, însă recunoaște o oportunitate interesantă de la depărtare, așa că este dispusă să își folosească farmecele așa cum știe mai bine. În plus, nativă este predispusă să înșele, mai ales dacă relația ei nu este așa cum își dorește. Impulsul de a cunoaște și alte variante este mult prea tentant.



Capricorn



Un bărbat trebuie să facă multe lucruri pentru a ajunge la inimă nativei, așa că dacă vrea să o cucerească, va trebui să aibă răbdare cu ea. Indiferent de cât de tare o tentează invitația erotică a unui reprezentant al sexului puternic, nu cedează ușor, ci îl pune pe jar. Aproape că o distrează să îl vadă cum se chinuie să o cucerească, așa că nu va renunță ușor la această bucurie ușor sadică.



Vărsător



Nativei îi place sentimentul de confort pe care i-l oferă o relație stabilă, însă urăște să fie privată de libertate, astfel că nu rezistă prea mult timp alături de un bărbat. Ei i se aprind repede călcâiele după cei din sexul opus și nu refuză șansa de a avea o noapte incendiara cu cel care îi stârnește fanteziile erotice. În opinia ei, viață merită trăită fără frică și regrete.



Pești



Nativele acestui semn zodiacal sunt atrase de relațiile de lungă durată, însă uneori simț nevoia să spargă monotonia și să cedeze în față unor propuneri indecente. Totuși, spre deosebire de alte native ale zodiacului, ele vor regretă ceea ce au făcut și vor suferi în tăcere mult timp. Deși le place armonia, sunt în stare să stea alături de un bărbat nepotrivit doar din teamă de a nu rămâne singure.



Înclinația de a avea aventuri este mai presus de noi , iar astrele au un cuvânt greu de spus la acest aspect. concluzie, cele ușoare femei ale zodiacului cele din zodiile , Săgetător şi Vărsător.

Sursă: www.divahair.ro