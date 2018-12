Cât de sănătoase sunt, de fapt, ouăle

Indiferent dacă le mănânci în fiecare zi sau doar ocazional, poți învăța cum să incluzi ouăle într-o dietă sănătoasă. Iată ce spun experții despre aceste alimente!

Experții în nutriție sunt de acord că proteinele și vitaminele din ouă transformă aceste alimente într-o opțiune sănătoasă. Acestea au 13 minerale și vitamine esențiale. În plus, sunt o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, de care are nevoie corpul uman pentru a construi și menține mușchi puternici și sănătoși. Un ou mare are aproximativ 6 grame de proteine și 72 de calorii, oferind o nutriție adecvată într-un pachet caloric mic.



Ouăle au un conținut bogat și de substanțe nutritive, inclusiv de biotină (ajută organismul să transforme alimentele în energie utilizabilă), colină (micronutrient esențial implicat în metabolism printre altele), vitamina A (importantă pentru sistemul imunitar), luteină și zeaxantină (protejează corpul de radicalii liberi). Ouăle sunt și unul dintre singurele alimentele care au în mod natural vitamina D, ideală pentru sănătatea oaselor, scrie eva.ro.