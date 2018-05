Care este adevăratul VINOVAT pentru dezvoltarea hipertensiunii și a bolilor de inimă. NU este sarea!

Zahărul este mult mai periculos decât sarea, în ceea ce priveşte riscul de boli cardiovasculare, potrivit unui studiu al cercetătorilor americani, care susţin că nivelul ridicat al acestuia în sânge afectează o zonă a creierului ce determină creşterea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Potrivit doctorulzilei.ro, cercetătorii din New York şi Kansas susţin veridicitatea concluziilor studiului şi pe baza unei alte cercetări recente, la care au participat 8.670 de francezi adulţi, care nu a descoperit nicio legătură între consumul de sare şi hipertensiunea arterială.



De mult timp, experţii recomandă ca populaţia să consume mai puţină sare, reducând aportul zilnic la maximum o linguriţă, avertizând că aceasta creşte riscul unui atac vascular cerebral cu 25% şi ar fi responsabilă pentru trei milioane de decese anual, la nivel mondial.



Dar cercetătorii conduşi de James DiNicolantonio au publicat un articol în American Journal of Cardiology în care susţin că “zahărul, nu sarea, ar putea fi adevăratul factor cauzator de hipertensiune. Acest lucru este susţinut de analizarea datelor obţinute în urma mai multor studii la scară largă care sugerează că zahărul are o legătură mult mai pregnantă cu hipertensiunea decât sodiul (sarea de bucătărie este clorura de sodiu, n.r.). Încurajarea populaţiei să reducă aportul de zahăr, nu de sare, ar putea fi o strategie nutriţională mai bună pentru controlarea tensiunii arteriale”.