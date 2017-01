Căpitan de navă, reţinut pentru laşitate! Când vaporul a luat foc, a fost primul care a sărit în apă

Capitanul unei ambarcatiuni turistice care a luat foc in timp ce se indrepta catre o insula indoneziana a fost retinut, luni. Presa straina scrie ca el a fost primul care a parasit nava. 23 de oameni au murit in incendiul izbucnit la bord.

La putina vreme dupa ce plecase din Jakarta, avand la bord 250 de turisti, feribotul Zahro Express a luat foc. Se indrepta catre Tidung, unde turistii voiau sa sarbatoreasca trecerea dintre ani, informeaza AFP, citat de France24.

Bataia pe veste de salvare a fost apriga in busculada creata, flacarile crescand de la o secunda la alta. 23 de oameni au murit si 50 au fost raniti.

Incendiul ar fi pornit din camera motoarelor, arata primele informatii.

Presa din Indonezia scrie ca Muhammad Nali, capitanul ambarcatiunii, ar fi fost primul care a sarit in apa, abandonand turistii si echipajul. A fost gasit plutind in apa, alaturi de alti pasageri, si salvat. In prezent, acesta este in custodia politiei, fiind interogat, relateaza ziare.com.