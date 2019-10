Dăncilă: "Guvernul lui Iohannis nu vine sâmbăta seara, pentru că-și face somnul de frumusețe"

Premierul Dăncilă face aroganțe pe tema moțiunii, lansând atacuri asupra PNL și al lui Iohannis. Viorica Dăncilă este ferm convinsă că moțiunea de cenzură nu va trece, spune că "pentru ”guvernul meu”, cum vrea Klaus Iohannis, nu se poate lucra sâmbătă, seara, că trebuie să își facă somnul de frumusețe".

Viorica Dăncilă i-a ironizat pe liberali, dar și pe Klaus Iohannis! Premierul a plecat de la criticile liderilor PNL care au refuzat ca moțiunea de cenzură să fie votată sâmbătă, deși spuneau că orice zi în plus cu PSD la putere este o catastrofă pentru România.

Dăncilă a spus, joi seara, la România TV, că moțiunea de cenzură nu are șanse să treacă în Parlament.

”Eu cred că moțiunea nu va trece. Sunt oameni responsabili în Parlament. Vor să vină la guvernare, dar sâmbătă nu vor să lucreze, seara nu vor să lucreze. Asta arată cum sunt cei care vor să vină la putere. Ei spuneau că orice zi cu acest guvern e o zi pierdută pentru România. Ei votează ca acest guvern să stea până joi. Pentru ”guvernul meu”, cum vrea Klaus Iohannis, nu se poate lucra sâmbătă, seara, că trebuie să își facă somnul de frumusețe.

Eu le-am spus că dacă vor vota această moțiune, nu vor fi iertați de primari, care au beneficiat de programele guvernului, PNDL 1 și PNDL 2. Anul trecut am plătit 4,5 miliarde de lei. Anul acest, doar pe primele 6 luni avem 4,5 miliarde de lei. Primarii au speranțe că vor primi sprijin de la acest guvern și nu îi vor ierta pe cei care votează această moțiune. Pensionarii nu îi vor ierta.”, a declarat Viorica Dăncilă.

nu ia în calcul susținerea lui Mircea Diaconu nici dacă moțiunea de cenzură va trece și nu va mai fi premier. La România TV, joi seara, Dăncilă a spus că partidul nu va susține un alt candidat la alegerile prezidențiale, indiferent de scenarii.

”Este nerealist acest scenariu (n.r. ca moțiunea să treacă, partidul să decidă să îl susțină pe Mircea Diaconu la prezidențiale). Organizațiile, primarii, nu vor lupta și nu vor aduce voturi pentru alt candidat decât al PSD. Dacă trece moțiune, vom lupta și mai mult. Să câștigăm prezidențialele și să revenim la guvernare. Este în interesul primarilor. Vom avea și o comparație să vedem ce vor face cei care vin.”, a precizat premierul.

Dăncilă, căruia i se dădeau puține șanse de a rămâne premier atâta timp, după ce Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au rezistat numai 6 luni la Palatul Victoria, a explicat care este secretul succesului său.

”Am rezistat prin echilibru, prin muncă în echipă. La mine, ziua nu se încheie la ora 18. Am avut o legătură foarte bună cu partidul, cu colegii, am muncit foarte mult, am încercat să implementăm cât mai mult din programul de guvernare. Am fost puternică. Eu nu am cedat și nici nu voi ceda”, a adăugat președintele PSD.

Dăncilă a vorbit și despre o eventuală cooperare cu Victor Ponta, pentru a nu vota moțiunea de cenzură. Ea a refuzat un astfel de scenariu, spunând că nu are încredere în fostul său șef, despre care a spus că ”minte” și că ”urăște PSD”.

”Nu am încredere în domul Ponta. Pe toți i-a mințit. De-a lungul timpului nu a făcut nimic altceva decât să dezamăgească pe toți. Jignirile lui nu mă afectează. Când a candidat el, eu am făcut campanie din casă în casă. El zice că restul lumii este nimeni. Cei din Pro România, cu timpul, îmi vor da dreptate. Poate, unii, deja îmi dau dreptate. El urăște PSD. Vrea să se răzbune pe PSD. Eu cred că nu ar avea de ce. Partidul i-a oferit destule. El și-a dat demisia pe Facebook, din postul de președinte al PSD, a demisionat din poziția de premier. Chiar dacă vine cu jigniri, eu sunt mai puternică decât el. Eu nu îmi voi da demisia, nu îi voi dezamăgi pe oameni”, a spus șefa Executivului.