Când trebuie să nu îți lași copilul cu tableta? Ce spun specialiștii

Părinţii ar trebui să interzică utilizarea de către copii a telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor înainte de culcare şi să limiteze prin negociere cu aceştia perioadele de timp petrecute în faţa ecranelor, conform unor noi recomandări oficiale publicate la sfârşitul săptămânii trecute în Marea Britanie, citate de Press Association.

Experţii au notat că privitul la ecrane precum cele ale telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor în ora de dinainte de culcare poate tulbura somnul şi afectează totodată sănătatea şi starea generală a copiilor.



În plus, perioadele lungi dedicate utilizării dispozitivelor mobile sunt asociate cu alimentaţia nesănătoasă şi sedentarismul.



Conform primelor recomandări referitoare la timpul petrecut în faţa ecranelor emise de Colegiul Regal de Pediatrie şi Sănătate a Copilului din Marea Britanie, părinţii ar trebui să impună în acest sens termene şi interdicţii. Organismul a precizat, însă, că părinţii nu au de ce să se teamă că utilizarea acestor dispozitive în restul timpului ar fi dăunătoare, neexistând suficiente motive de îngrijorare în acest sens.



Părinţii aud adesea că astfel de dispozitive reprezintă un risc pentru copiii lor, însă ele sunt, de fapt, instrumente valoroase cu ajutorul cărora cei mici pot explora lumea, a subliniat colegiul. Totuşi, perioadele dedicate ecranelor nu ar trebui să înlocuiască activităţile sănătoase precum exerciţiile fizice, somnul şi petrecerea timpului cu familia.



În ghidul elaborat de colegiul britanic au fost incluse patru întrebări care îi pot ajuta pe părinţi să afle dacă cei mici utilizează astfel de dispozitive electronice într-un mod sănătos:

- Timpul petrecut de familia dumneavoastră în faţa ecranelor este ţinut sub control?

- Utilizarea ecranelor interferează cu ceea ce îşi doreşte să facă familia dumneavoastră?

- Utilizarea ecranelor interferează cu somnul?

- Reuşiţi să controlaţi consumul gustărilor în perioada de utilizare a ecranului?



''Când vine vorba despre timpul petrecut în faţa ecranelor, cred că este important ca părinţii să fie încurajaţi să facă ceea ce este corect pentru familia lor'', a declarat dr. Max Davie, responsabil pentru promovarea sănătăţii în cadrul colegiului. ''Suntem îsă conştienţi că aceasta este o zonă gri, iar părinţii au nevoie de ajutor; de aceea am conceput acest ghid. Sugerăm să fie stabilite limite în funcţie de vârstă, negociate între părinte şi copil, înţelese de toată familia. Când acestea nu sunt respectate, trebuie introduse consecinţele'', a explicat specialistul.



''De asemenea, este important ca adulţii din familie să ia în calcul şi perioadele petrecute de ei înşişi în faţa ecranelor astfel încât să exercite o influenţă pozitivă asupra membrilor mai tineri'', a precizat Davie.



Colegiul a recomandat ca ecranele să nu fie utilizate în ora de dinainte de culcare din cauza dovezilor potrivit cărora aceste dispozitive stimulează creierul, iar lumina albastră cauzează tulburări la nivelul producţiei hormonului somnului, melatonina.



Totodată, specialiştii au atras atenţia că utilizarea ecranelor poate distrage atenţia copiilor, care riscă să nu conştientizeze senzaţia de saţietate fapt ce, coroborat cu publicitatea, poate conduce către un aport mai mare de alimente nesănătoase.



Colegiul, care a emis aceste sfaturi sub forma unei analize publicate de British Medical Journal, a identificat ''dovezi substanţiale'' ale unei asocieri între obezitate şi depresie şi perioadele mai mari petrecute în faţa ecranelor, însă a remarcat totodată că dovada efectelor asupra altor probleme de sănătate a fost ''în mare măsură slabă sau absentă''.



''Trebuie luată în calcul orice potenţială limitare a timpului petrecut în faţa ecranelor în contextul unor informaţii insuficiente cu privire la impactul conţinutului sau contextelor utilizării ecranelor digitale'', au scris autorii studiului.



''Având în vedere creşterea rapidă în ultimul deceniu a perioadelor de utilizare a ecranelor de către copii şi tineri, la nivel internaţional, (...) este nevoie grabnică de aprofundarea studiilor pentru înţelegerea impactului contextelor şi a conţinutului utilizării ecranelor asupra sănătăţii şi stării generale copiilor şi tinerilor, în special în relaţie cu dispozitivele digitale mobile'', se arată în concluziile cercetării.

