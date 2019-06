Aceasta este principala cauză a cancerului de piele! Nu faceţi această greşeală

Cancer de piele. Si pe tine te-a luat prin surprindere luna iunie cu temperaturi de peste 30 de grade? Expunerea prelungită la soare fără factor de protecție este principala cauză a cancerului de piele, spun specialiștii.

Cancer de piele. Ce trebuie să faci pentru a te proteja, dar și pentru a te bronza frumos. În niciun caz, sub nicio formă, nu uita de protecția solară. Este singura care te protejează împotriva efectelor nocive ale soarelui.

Și pentru a înlătura pericolul compușilor chimici din cremele obișnuite, alege variantele naturale, BIO, pe care le găsești în farmacii, farmacii naturale sau online. Și nu uita nici de pielea piticului tău, cu atât mai mult trebuie protejată.

Cancer de piele. Hidratarea este cheia. In timpul zilelor fierbinti de vara, pielea va pierde rapid apa prin transpiratie, deci este important sa ramai bine hidratata chiar inainte de a pleca in concediu. Bea multe lichide si utilizeaza creme si produse pe baza de apa. Exista masti si tonere care iti vor oferi cea mai buna hidratare a pielii si pe care le poti folosi zilnic. Nu uita sa verifici eticheta fiecarui produs si alege-le pe cele care au ingrediente usoare si respirabile precum silicon si glicerina.

Foloseste o protectie solara cu ingrediente naturale. Cu atatea tipuri de produse pentru protectie solara nu e de mirare ca multi dintre noi ne pierdem rabdarea cand ajungem la raionul de cosmetice si trebuie sa alegem un produs.

Produsele de protectie solara nu ar trebui sa contina: alcool etilic, parabeni, coloranti sintetici, alergeni sau parfum. Aceste substante pot cauza alergii, iritatii, eczeme si dermatite si au potential cancerigen.

Cancer de piele. Poarta palarie si ochelari de soare. Palariile si ochelarii de soare nu sunt doar niste accesorii de vara care sa iti completeze perfect tinuta vaporoasa. Ele protejeaza, de asemenea, pielea delicata de pe fata, din jurul ochilor, gatul si umerii de la supraexpunerea la soare. Imbracamintea si palariile ofera un factor de protectie la ultraviolete (UPF – Ultraviolet Protection Factor). Cele mai multe haine de vara au un UPF de 10 sau chiar mai mult, ceea ce echivaleaza cu SPF 30. Asa ca, nu renunta niciodata la aceste accesorii chic, dar indispensabile!

Nu uita de produsele de dupa expunerea la soare. Lotiunile si gelurile dupa-soare sunt esentiale pentru a ajuta la rehidratarea pielii stimuland procesul de reparare. Produsele cu menta pot ameliora durerea unei arsuri solare deoarece au proprietati linistitoare si de racire, relaxeaza si calmeaza pielea inrosita, arsa de soare precum si pielea care prezinta iritatii rezultate in urma intepaturilor de insecte, plante iritante si mici zgarieturi. Menta BIO tonifica musculatura, stimuleaza circulatia sanguina periferica si are proprietati astringente.

Cancer de piele. Adapteaza-ti alimentatia. Datorita proprietatilor antioxidante, alimentele bogate in beta-caroten si alte carotenoide, cum ar fi licopenul, ar putea imbunatati protectia pielii impotriva radiatiilor UV. Cele mai bune surse de carotenoide sunt morcovi, cartofi dulci, dovleci, spanac, broccoli, mango, caise, mazare, rosii si pepene galben. Vitamina E continuta in uleiuri vegetale, migdale si nuci ofera protectie impotriva soarelui. Nu ezita sa adaugi aceste alimente in meniul tau! De asemenea, retine ca alimentele bogate in carotenoide adauga o nuanta de portocalie pe piele, ceea ce iti ofera o stralucire naturala. Cu toate acestea, proprietatile acestor alimente nu inlocuiesc in niciun caz un strat de protectie solara!

Sursa: doctorulzilei.ro