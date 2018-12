INCREDIBIL: Ce se ascunde în BRADUL DE CRĂCIUN?

Brad de Crăciun

Brazii naturali de Crăciun ascund o problemă la care poate nu te-ai gândit până acum.

Brazii naturali pot ascunde numeroase insecte. De la păiajeni până la mantodee, acestea se ascund între ace, mai ales dacă alegi brazi bogați în ramuri.

În cazul anumitor gândaci pericolul ar fi că aceștia pot aduce cu ei o mulțime de bacterii. Cu toate acestea, nu prea ai multe de făcut. Înainte de a aduce bradul în casă, scutură-l bine afară pentru a te asigura că scapi de insecte.

De asemenea, dacă stai la curte poți pune pomul în apă timp de o zi și abia apoi să-l aduci în casă.

Un studiu efectuat de profesorul Bjarte Jordal, expert in insecte, de la Universitatea Museum din Bergen, arata ca mai multe tipuri de insecte isi gasesc culcus in brazii care ajung in casele oamenilor in luna decembrie. Inconstient, pe langa brad, aducem si mii de insecte in interiorul apartamentelor.

Majoritatea sunt paduchi de carti, molii, acarieni si chiar paianjeni.

„In studiile efectuate pe brazii de Craciun au fost identificati chiar si 25.000 de indivizi intr-un singur copac”, a explicat Bjarte Jordal. „Daca o sa bateti cu o carpa alba in copac inainte sa-l aruncati dupa Craciun, veti descoperi o cantitate semnificativa de insecte”, a adaugat profesorul.

Cercetatorul a mai explicat ca atunci cand hiberneaza, insectele se agata de pom si raman inactive, deoarece isi golesc trupul de fluide. Ele sunt reinsufletite cand simt caldura din sufragerie.

„Atunci cand simt caldura si lumina, cred ca a venit primavara, astfel ca revin la viata”, spune cercetatorul.

Desi numarul acestor insecte este ridicat si te-ar putea speria, expertul spune ca nu exista motive de ingrijorare. Putin mai afectate ar fi persoanele care sunt sensibile la acarieni sau au alergii severe, in rest, nu exista motive de panica. Astfel de insecte sau gandaci pot fi gasiti si in plantele din ghiveci, pe care toata lumea le are in casa. Diferenta dintre acestea si cele din bradul de Craciun este insesizabila.

Bjarte recomanda persoanelor care detin un animal de companie sa nu il lase sa doarma sub brad, deoarece este un minimum de risc sa existe si capuse pe trunchiul copacului. Cel mai bine este sa fii preventiv si sa eviti vreun accident neplacut tocmai in perioada sarbatorilor de iarna.