Bogdan Matei: "Îmi cer scuze și prin intermediul dumneavoastră"

Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a comentat la Realitatea TV situația de ieri, din timpul dezbaterilor pe buget din Parlament, când a întrebat, foarte surprins, cine este persoana de lângă el.

Bogdan Matei, 38 de ani, numit ministrul Tineretului şi Sportului pe 20 noiembrie 2018, a fost ieri protagonistul unei gafe.

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a întrebat: "Doamna Pescaru, puteţi să ne confirmaţi că indemnizaţiile sportivilor intră la bunuri şi servicii?". În acel moment, Bogdan Matei a intervenit și a întrebat: "Cine este doamna Pescaru?".

Daniela Pescaru, despre care era vorba, are funcția de secretar de stat în Ministerul Finanţelor şi era chiar în dreapta ministrului Sportului.

"Sigur ca am identificat-o pe doamna Pescaru. Dupa cum ati putut observa, in sala eram mult mai multe persoane, staff-uri ale ministrilor, iar eu am crezut ca intrebarea este adresata unuia dintre membrii staffului care m-au insotit. Bineinteles ca am fost mirat de intrebare, pentru ca eu stiam ca nu sunt insotit de niciun membru din staff-ul meu cu acest nume.

Doamna este de la ministerul Finantelor, nu de la ministerul Tineretului si Sportului. Eu, pentru acest buget, am colaborat doar cu ministrul Finantelor, domnul Teodorovici, iar colegii mei au lucrat cu doamna secretar de stat de la ministerul Finantelor.

Sigur ca am cunoscut-o abia la acea sedinta, eu nu am avut pe ceea ce inseamna creionarea bugetului MTS ocazia sa discut cu dumneai. Imi asum aceasta eroare, mi-am si cerut scuze telefonic domniei sale, cum o fac si acum, prin intermediul dumneavoastra, imi cer scuze si cu siguranta ca imi asum aceasta greseala, insa, repet, bugetul MTS l-am creionat alaturi de ministrul Finantelor, domnul Teodorovici", a spus Bogdan Matei la Realitatea TV.

SINGURUL INTERVIU ACORDAT PRESEI PÂNĂ ACUM, PENTRU REALITATEA.NET: "AM FOST NUMIT POLITIC"

Singurul interviu acordat de Bogdan Matei până acum a fost pe 20 noiembrie 2018, la doar câteva ore după ce a depus jurământul de învestitură. "Nu am mai vorbit cu absolut nimeni, sunteti primii cu care discut", a recunoscut Constantin Bogdan Matei în interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu, pentru site-ul realitatea.net.

Una dintre întrebări s-a referit la faptul că proaspăt numitul ministru al Tineretului si Sportului a fost pus politic. Ce a răspuns atunci Bogdan Matei?

- Sunteţi conştient că vă aşteaptă o muncă foarte grea, iar presa nu va ezita să vă taxeze eventualele gafe...

- Sunt de acord, este rolul presei si am sa respect de fiecare data, nu este niciun fel de problema. Este rolul presei ca atunci cand voi gafa sa ma taxeze.

- Apropo de gafe, explicaţi-ne cum a fost posibilă acea eroare in legatura cu un presupus pachet de legi ale lui Hammurabi, s-a facut un mare tam-tam...

- Da, a fost o intrebare la preluarea mandatului meu de senator in Senatul Romaniei. Este foarte adevarat ca am fost intrebat de acest cod si nu am fost atent. Raspunsul meu sau, ma rog, concentrarea mea a fost pe ceea ce trebuie sa fac... Ca la orice inceput de mandat, cu emotii, mai si gafezi. Dar imi asum, nu este niciun fel de problema.

"Da. Sunt numit politic"

- De asemenea, sunteţi conştient că orice ministru are un mandat care poate lua sfârşit oricând. Iar dumneavoastră aţi fost numit politic, nu?

- Sigur ca da, sunt numit politic. Indiferent de perioada de mandat, important este sa iti faci treaba din prima zi, pana cand se va putea, fara niciun fel de problema Important este sa lasi ceva in urma ta.

Cine e Bogdan Matei

Constantin Bogdan Matei a urmat cursurile Grupului Şcolar "Henri Coandă " din Râmnicu Vâlcea, iar în 2004 a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Management în Sport la Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu, a scris hotnews.ro.

Din 2005 și până în 2016, Constantin Bogdan Matei a fost profesor de sport la Şcoala Gimnazială "Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea, unde timp de doi ani (2013-2015) a fost și director adjunct. Înainte de a deveni senator, a fost, timp de câteva luni, adjunct al șefului Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea.

Constantin Bogdan Matei a fost ales senator la alegerile din 2016, fiind primul candidat pe lista PSD Vâlcea. În mamndatul de parlamentar, Constantin Bogdan Matei a luat cuvântul de nouă ori în plen, a avut o sigură declarație politică și o singură interpelare, potrivit site-ului Senatului, conform hotnews.ro, până în momentul în care a fost numit ministru al Sportului în noiembrie 2018.

