Boala Addison: Cauzele insuficienței suprarenale

Boala Addison

Boala Addison este o boala destul de rara, ce apare atunci cand glandele adrenergice (suprarenalele), localizate in partea superioara a rinichilor, nu produc cantitati suficiente de hormoni, in special cortizol si mai rar aldosteron.

Boala Addison. Cortizolul actioneaza asupra majoritatii organelor si este important pentru functionarea normala a organismului. Glandele adrenergice elibereaza cortizol pentru a ajuta organismul sa raspunda la stresul provenit in urma unor boli, procedee chirugicale, nasteri sau alte cauze. Aldosteronul retine sarea si apa in organism si mentine tensiunea arteriala.

Productia de hormoni la nivelul glandei adrenergice este reglata de la nivel cerebral, din hipotalamus si de la nivelul glandei pituitare (hipofizare). Hipotalamusul stimuleaza glanda pituitara sa produca un hormon adrenocorticotrop (ACTH), care la randul lui va stimula producerea de cotizol la nivelul glandei suprarenale.

In cazul in care productia de cortizol este scazuta datorita secretiei insuficiente de cauza adrenergica boala poarta numele de insuficienta adrenergica primara (hipocortizolemie) sau boala Addison. In cazul in care hipotalamusul sau glanda pituitara nu functioneaza corect si este o cantitate scazuta de ACTH, boala este insuficienta adrenergica secundara.

Boala Addison. Cauze

Boala Addison se dezvolta de cele mai multe ori prin distrugerea de catre sistemul imun a unei parti din glanda suprarenala ce produce cortizol si aldosteron.

Distrugerile tisulare glandulare pot aparea si in cadrul altor boli ca:

- tuberculoza, cancer, infectii HIV sau anumite boli infectioase ca sepsisul meningococic (infectie cu meningococ in sange)

- anumite tipuri de radioterapie

- sangerari la nivelul suprarenalelor in urma terapiei cu anticoagulante

- leziuni ale glandelor suprarenale in timpul sarcinii sau in timpul travaliului.

Boala Addison afecteaza toate varstele, inclusiv copiii. Boala Addison cauzata de sistemul imun este mai comuna la femei decat la barbati, iar cea produsa de tuberculoza este mai frecevnta la barbati decat la femei.

Boala Addison. Simptome

Cel mai frecvent boala se dezvolta treptat iar simptomele se instaleaza lent. In cazul unei distrugeri adrenergice in urma unei sangerari sau a unei traume simptomele se instaleaza rapid.

Boala Addison. Simptomele intalnite cel mai frecvent sunt:

- slabiciune musculara si oboseala ce se accentueaza cu timpul

- scadere ponderala. Pierderea masiva in greutate este un simptom frecvent

- scaderea pana la lipsa a apetitului.

Boala Addison. Alte simptome sunt:

- greata, varsaturi, diaree si dureri abdominale

- pofta de sare

- hiperpigmentare tegumentara (piele inchisa la culoare). Aceasta se manifesta de cele mai multe ori in zonele cu cicatrici, la nivelul plicilor, la nivelul buzelor sau tegumentul din jurul gurii sau nasului, la nivelul articulatiilor genunchiului, cotului, degetelor de la picioare sau articulatiile mainii

- senzatie de ametala sau lipotimie la ridicarea dintr-o pozitie sezanda. Aceasta poarta numele de hipotensiune ortostatica

- tremor. Persoanele cu boala Addison au uneori valori scazute ale glicemiei (nivelul zaharului in sange)

- dificultati de concentrare, iritabilitate crescuta sau sindrom depresiv.

Deoarece simptomele se instaleaza treptat, acestea de cele mai multe ori nu sunt detectate pana cand nu se instaleaza criza adrenergica (criza Addisoniana). Aceasta criza este provocata de un eveniment stresant, ca de exemplu o infectie severa, o trauma, un procedeu chirurgical sau deshidratare. Organismul nu este capabil sa produca o cantitate suficienta de cortizol pentru a face fata stressului. In cazul in care criza Addisoniana nu este tratata pacientul poate muri din cauza socului cauzat de scaderea brusca a tensiunii, conform sfatulmedicului.ro.

Boala Addison. Simptomele crizei adrenergice sunt:

- voma severa si diaree ce duce la pierderea unor cantitati insemnate de lichide (deshidratare)

- slabiciune extrema, senzatie de lesin iminent

- durere brusc aparuta la nivelul abdomenului, spatelui sau picioarelor

- comportament anormal : neliniste, confuzie, senzatie de frica nemotivata

- febra inalta

- modificari ale niveluli de constienta, dificultati in a pastra starea de veghe, nu raspunde la anumiti stimuli sau o pierdere totala a constiintei

- paliditate extrema cu buze si lobul urechii cianotice (culoare rosu-violeta).