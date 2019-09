Bianca Andreescu primeşte un cadou incredibil, după victoria de la US Open

Bianca Andreescu a mai declarat că îşi doreşte să se califice la Turneul Campioanelor şi să atace top 3 mondial în acest final de sezon.

Bianca Andreescu va primi un cadou special după ce a cucerit la US Open primul trofeu de Grand Slam din carieră. Canadianca de origine română va avea parte de o centură personalizată de luptătoare, primită din partea World Wrestling Entertainment.

Her first appearance in the @USOpen..

Her first grand slam title..

The first Canadian to win the #USOpen…

And now her first @WWE Raw Women’s Championship to celebrate!



Congrats @Bandreescu_! #SheTheNorth pic.twitter.com/8mFoLThsYt