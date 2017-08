BBC: "Temperaturile exteme pot ucide 152 000 de oameni pe an, în Europa". Ce spun oamenii de ştiinţă

Vremea extremă ar putea ucide până la 152 000 de oameni în Europa, până în anul 2100, dacă nu se vor lua măsuri, avertizează oamenii de ştiinţă, potrivit BBC. Aceştia susţin că trebuie stopate efectele schimbărilor climatice pentru a nu se ajunge în această situaţie.

Numarul este de 50 de ori mai mare decat cel raportat in prezent, informeaza studiul publicat in "The Lancet Planetary Health".

Valurile de caldura ar putea provoca 99% din cazurile de moarte datorate vremii, sudul Europei fiind cel mai puternic afectat, mai anunţă sursa citată.