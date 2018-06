Barem Geografie BAC 2018 - Era Ungaria! Toate răspunsurile

Barem geografie BAC 2018 - harta de la subiectul 3

Barem Geografie BAC 2018 - Ungaria era răspunsul corect la prima cerință din subiectele de la BAC, iar orașul de recunoscut la a doua cerință era Varșovia.

Cei care au dat BAC 2018 la Geografie spun ca subiectele din acest an au fost ușoare. Mai jos sunt toate răspunsurile corecte de la proba de geografie, ultima de la BAC 2018.

Barem Geografie BAC 2018 SUBIECTUL I (30 de puncte)





A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. A – Ungaria; 2. 15 – Varșovia. Total (1+2) = 4 puncte



B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. E; 2. Portugalia; 3. 3. Total (1+2+3) = 6 puncte



C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. b; 2. c; 3. b; 4. b; 5. d. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte



D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Irlandei şi clima Greciei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte



E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). (2 factorix2p) Total 4 puncte



Barem Geografie BAC 2018 SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)



A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. 9 – Oradea; 2. 5 – Ialomița. Total (1+2) = 4 puncte



B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. Jijia; 2. Suceava; 3. C. Total (1+2+3) = 6 puncte



C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. d; 2. d; 3. a; 4. b; 5. c. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte



D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupelor Parâng și Retezat-Godeanu şi relieful Podișului Getic. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte



E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). 2. Se acordă 2p pentru un factor corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte



Barem Geografie BAC 2018 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)



A. Se acordă 4p astfel: 1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 710.000.000 și 730.000.000 loc. – 1p; 2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 510.000.000 și 540.000.000 loc. – 1p; 3. se acceptă orice valoare cuprinsă între 730.000.000 și 745.000.000 loc. – 1p; 4. se acceptă orice valoare cuprinsă între 540.000 și 550.000.000 loc. – 1p. Total (1+2+3+4) = 4 puncte



B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 170.000.000 și 220.000.000 loc. – 2p; 2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 30.000.000 și 50.000.000 loc. – 2p; 3. se acceptă orice valoare cuprinsă între 175.000.000 și 200.000.000 loc. – 2p. Total (1+2+3) = 6 puncte



C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element: 1. 2 state vecine care fac parte din Uniunea Europeană – 2p (câte 1p pentru fiecare); 2. 3 cursuri de apă – 3p; 3. 2 tipuri de climă – 2p; 4. 3 oraşe – 3p. Total (1+2+3+4) = 10 puncte



D. Se acordă 6p astfel: 1. Paris 16oC – 2p; 2. Kiev 26oC – 2p; 3. 2p pentru o cauză corect prezentată; pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 6 puncte



E. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte



BAC 2018 barem geografie. Explicat: ce țară și ce orașe erau pe hărți

In atasamentele acestui articol sunt imagini cu subiectele si baremul de la proba de geografie de la BAC 2018. Elevii așteaptă rezultatele miercuri, 4 iulie, zi în care pot depune și contestații. Rezultatele finale la BAC 2018 apar în ziua de 9 iulie.