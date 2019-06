Barem edu.ro pentru Romana la Evaluarea Nationala 2019

Barem edu.ro - S-a terminat prima proba de la Evaluarea Nationala 2019 si iata ca apar si baremele de rezolvare oficiale de la Ministerul Educatiei.

Subiecte Evaluare Națională 2019. Subiecte ROMÂNĂ Evaluare Națională. Zi cu emoții pentru absolvenții de clasa a VIII-a! Un număr de 154.956 de absolvenţi de gimnaziu s-au înscris la examenul de Evaluare Națională. Astăzi, a avut loc prima probă, cea la Română. Află, din materialul următor, ce subiecte au primit absolvenții de clasa a VIII-a la proba de Română din cadrul examenului de Evaluare Națională, dar și ce bareme de corectare sunt. Site-ul nostru, www.realitatea.net, îți arată care au fost subiectele de la proba de astăzi. Consultă subiectele în acest material! Așteptarea a luat sfârșit!

Iata subiectele:

Subiectul 1:

Citeste urmatorul text:

Mihai (care a urmarit atent toata conversatia): ce-ar fi sa mergem dupa-masa la un film? (Nu raspunde nimeni.)

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta, dar cu noptile pierdute ai putea s-o lasi mai moale totusi.

Sergiu: Ai dreptate, nu-mi place sa te amesteci.

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi (...)

Sergiu ( enervat, ridicandu-se): Eu nu sunt (...) un petrecaret. Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

Claudia (incearca sa deschida usa, dar e incuiata): Sergiu, deschide si cere-ti imediat scuze. (pauza.) Altfel plec. (Niciun raspuns. Claudia isi culege poseta de pe masa si se indreapta spre iesire.) (...)

Zamfir: Am impresia ca nu prea merg grozav lucrurile intre ei. (...)

Mihai: Nu stiu (...) Trebuie sa fie altceva.

Zamfir: Ce vrei sa spui?

Mihai: Ca si eu sunt ingrijorat pentru el. S-a schimbat mult de la intoarcere si-i sare tandara din orice. Ca sa-ti spun drept, nici nu stiu cum sa ma mai port cu el.

Zamfir: Nu cumva are dreptate cand banuieste ca-l menajezi?

Barem edu.ro

Mihai: Nu, asta nu-i adevarat, dar...

Zamfir: Asculta, baiatule, pe mine n-are rost sa-ncerci sa ma duci cu vorba. Si eu mi-am dat seama ca atunci cand ti-a facut semn sa-l depasesti puteai s-o faci. (Mihai tace.) De ce taci? (...) Sportul e sport si ceea ce faci tu o fi fratesc, dar e nesportiv si neserios.

Mihai: Zau, nene Zamfir, ca n-o fac anume. Desi e limpede ca nu-i in forma lui cea mai buna; nu ma pot pune cu Sergiu. (Pauza.) Si acum are nevoie mai mult ca oricand de incredere in el.

Zamfir: Pentru asta trebuie ambitionat, nu inselat. Fagaduieste-mi ca la antrenamentele urmatoare ai sa dai tot ce poti. Sa vezi cum il dezmortim!

Mihai: Bine, o sa incerc.

Sergiu (intrand): De ce taceti? Tot despre mine vorbeati? Alt subiect de conversatie nu mai gasiti? (Se infurie treptat.) Terminati odata sa va holbati la mine. (...) (Lui Mihai. Are un ton rece, profesoral, dar sub care se ascunde o mare solicitudine*.) Te-am urmarit foarte atent zilele astea. Esti in progres vizibil. Ai castigat un fuleu* remarcabil si un ritm de ceasornic. Dar nu trebuie sa uiti ca pentru alergatorul de cursa lunga instalarea intr-un stil fix poate fi primejdioasa. Mai ales cand ai adversari de talie. Cred ca ar trebui sa ajungi la o alternanta care sa-ti permita...

(Pe aceasta replica neterminata se stinge incet lumina. E seara. Scena e luminata discret. (...))

Horia Lovinescu, Ultima cursa.

*solicitudine – atitudine plina de grija, de bunavointa

*fuleu – alergare in pas mare, mainile miscandu-se in ritmul picioarelorBarem edu.ro

Scrie raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos.

1 Noteaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fagaduieste, primejdioasa.

2 Mentioneaza un rol al cratimei in secventa ‘n-are rost’.

3 Explica modul de formare a cuvintelor subliniate din secventa:

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta (...).

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi.

4 Transcrie doua cuvinte care contin diftong din secventa: Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

5 Formuleaza, in cate un enunt, doua idei principale/secundare din textul dat.

6 Precizeaza intr-un enunt, un motiv pentru care Zamfir crede ca Sergiu trebuie ambitionat.

Redacteaza o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sa motivezi apartenenta la genul dramatic a textului dat.

In compunerea ta, trebuie:

- sa precizezi doua trasaturi ale genului dramatic;

- sa prezinti detaliat doua trasaturi ale genului dramatic, valorificand fragmentul dat;

- sa ai un continut adecvat cerintei;

- sa respecti precizarea privind numarul minim de cuvinte.Barem edu.ro

Subiectul al II-lea

Citește următorul text:

La peste o sută de ani de când a fost scrisă, cartea lui Kenneth Grahame, ”Vântul prin sălcii”, apare într-o variantă electronică accesibilă și gratuită, tradusă integral, cu talent, duioșie și multă dragoste de Gabriela Monica Rusu, ilustrată cu la fel de multă dragoste și plăcere a jocului de actrița Adela Lazăr. Cartea lui Grahame este un minunat cadou pentru copii - dai și pentru cei mari. Cel dintâi care a descoperit acest lucru a fost, nici mai mult nici mai puțin decât președintele de la vremea aceea (1908) al Statelor Unite, Theodore Roosevelt (primul din cei doi Roosevelt, cum se ştie). Scoţianul Grahame, care credea în poveşti (că doar de-asta le scria), era şi extrem de încăpăţânat şi, fiindcă nu a reuşit să găsească un editor în Regatul Unit (al Marii Britanii, Irlandei şi Scoţiei, cum se numea Anglia pe-atunci) s-a hotărît plin de obrăznicie să îi trimită cartea - direct - celui mai puternic om din lume, cu rugămintea să o recomande. Dar preşedinţii... sînt oameni ocupaţi, aşa că dl. Roosevelt, la fel de ursuz ca dl. Bursuc, aruncă într-un colţ cartea şi uită de ea. Lucrurile ar fi rămas aşa dacă Roosevelt n-ar fi avut copii - curioşi, insistenţi, care voiau tot timpul poveşti noi - şi o mamă care să le citească, într-o doară, istorisirile [...]. Glasul doamnei Roosevelt şi farmecul nostalgic al poveştii l-au prins pe ilustrul om de stat în timp ce medita, în camera lui ovală de alături, la lucrurile serioase şi foarte importante pe care oamenii mari - şi cei foarte mari - le au de făcut.

Aşa s-a stârnit ”Vântul prin sălcii”, care a ajuns, prin studiourile Disney, scenariu şi film de desene animate, apoi piesă de teatru, musical pe Broadway, marele bulevard teatral din New York, apoi s-a transformat în scenariu de film şi apoi s-au făcut chiar mai multe filme - toate cu mare succes. A ajuns un titlu atât de cunoscut încât aproape că nu se mai ştie cine a scris cartea, care rămâne, totuşi, inegalabilă şi unică în literatura pentru copii. Era cartea preferată a lui A.A. Milne, [...] care a fost primul dintre cei care au adaptat-o pentru scenă în Anglia.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.Barem edu.ro

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

- originea autorului cărții ”Vântul prin sălcii”;

- numele celui care a adaptat pentru scenă, în Anglia, cartea ”Vântul prin sălcii”;

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul de mai sus.

3. Menționează modul și timpul verbelor sublinitate în textul dat.

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Glasul doamnei Roosevelt și farmecul nostalgic al poveștii l-au prins pe ilustrul om de stat.

5. Transcrie, din fraza următoare, propoziția principală și o propoziție subordonată, precizând felul acesteia: A ajuns un titlu atât de cunoscut, încât nu se mai știe exact cine a scris cartea, care rămâne, totuși, inegalabilă și unică în literatura pentru copii.

6. Constuiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă.

B. Redactează o narațiuni de 150-300 de c cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;

- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;

- să ai un conținut adecvat cerinței;

- să respecție precizarea privind numărul de cuvinte.

Edu.ro - Evaluarea Nationala a inceput azi cu proba la Romana. Elevii s-au descurcat destul de bine la simularea din acest an. Va prezentam in continuare atat rezultatele la Evaluarea Nationala, subiectele concrete cu rezolvarile din baremele publicate de edu.ro, dar si situatia de la simularile ce au avut loc inaintea examenului, tot in acest an.

Evaluare Nationala 2019. Peste 150.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin, astazi, proba scrisa la Limba romana, din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Mai precis, 154.956 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la examen. Fiecare proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale dureaza doua ore, cu incepere de la ora 9:00. Accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30. Examenul este supravegheat atat video, cat si audio. Afla, din materialul urmator, tot ce trebuie sa stii despre EVALUAREA NATIONALA: subiecte, calendar si reguli de examen.

Nationala 2019. La proba scrisa de Limba romana din cadrul Evaluarii nationale, se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea lor corecta si adecvata in propria exprimare scrisa.

Subiecte Romana Evaluare Nationala 2019. Subiectele de la evaluarea nationala urmaresc evaluarea urmatoarelor competente:Barem edu.ro

- dovedirea intelegerii unui text literar sau non literar, pornind de la cerinte date

- sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei

- identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, cu exprimarea impresiilor si preferintelor

- redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta

- utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie.

Evaluarea Nationala 2019. Tot ce trebuie sa stii despre evaluarea nationala. Cum se va desfasura examenul de astazi

Evaluare Nationala 2019 Romana. Elevii vor sta in sala timp de doua ore. Foarte important: elevii NU vor avea voie sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea. Candidatii au obligatia sa lase obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop.

Subiecte Romana Evaluare Nationala 2019. Cei care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim prevazut pentru rezolvarea subiectelor la romana la Evaluare Nationala 2019 pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora de la distribuirea subiectelor in sali. La parasirea salii de examen, toti candidatii predau, odata cu lucrarile scrise, si foaia/foile continand subiectul de examen.

Un aspect extrem de important: Ministerul Educatiei Nationale (MEN) pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE – 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 18 - 20 iunie, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, intre orele 8:00 -14:00.

Cand se vor desfasura examenele de evaluare nationala? Iata ce spune calendarul:Barem edu.ro

Evaluare Nationala. Calendar Evaluare Nationala 2019

Evaluare Nationala 18 iunie – Evaluare Nationala la Limba si literatura romana – proba scrisa

Evaluare Nationala 20 iunie – Evaluare Nationala la Matematica – proba scrisa

Evaluare Nationala 21 iunie – Evaluare Nationala la Limba si literatura materna – proba scrisa

Evaluare Nationala 25 iunie – Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00)

Evaluare Nationala 25 iunie – Depunerea contestatiilor (orele 14:00 – 20:00)

Evaluare Nationala 26-28 iunie – Solutionarea contestatiilor

Evaluare Nationala 29 iunie – Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor la Evaluarea Nationala 2019

De retinut: pe baza notelor de la evaluarea nationala 2019, se va calcula media de admitere la liceu.

Edu.ro Simulare clasa a 8-a 2019 - Subiecte Matematică

Edu.ro Barem Matematică - simulare clasa a 8-a:

Edu.ro Subiectele la MATEMATICA - clasa a 7-a simulare 2019 / Evaluare Națională 2019:

Edu.ro Barem simulare matematica 2019 clasa a 7-a

La Subiectul I, punctat cu 40 de puncte, elevii au avut de precizat câte un sinonim potrivit pentru sensul dintr-un text dat (poezie), al cuvintelor subliniate, de menţionat rolul unei virgule dintr-un vers, de notat patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului "suflet".

Elevii au mai avut de redactat o compunere în care trebuie să argumenteze că poezia ”Stai și-asculți sub ramuri...” aparține genului liric. Barem edu.ro

De asemenea, au avut de despărţit în silabe anumite cuvinte, de transcris două cuvinte utilizate cu sens figurat dintr-o strofă şi de explicat, în 30 - 50 de cuvinte, utilizarea unui anumit adverb, scrie a1.ro.

La subiectul al II-lea, elevii de clasa a VIII-a au avut de realizat o compunere despre o întâmplare la muzeu.

La Subiectul II, notat cu 36 de puncte, elevii au primit un text scris de Andrei Vişan, numit "Cum s-a înfiinţat Grădina Botanică din Bucureşti".

De asemenea, au avut de despărţit în silabe anumite cuvinte, de transcris două cuvinte utilizate cu sens figurat dintr-o strofă şi de explicat, în 30 - 50 de cuvinte, utilizarea unui anumit adverb.

Edu.ro Subiecte Română - simulare clasa a 8-a

Edu.ro Barem Română - simulare clasa a 8-a

Edu.ro Subiecte simulare clasa a 7-a Română 2019

Subiectele de la simularea în premieră de către elevii de clasa a VII-a a examenului de Limba și literatura română sunt structurate pe două mari cerințe, conform edupedu.ro.

Primul subiect le cere elevilor de clasa a VII-a să facă un rezumat din basmul popular Făt-Frumos, iar la subiectul al II-lea elevii au avut de realizat o compunere liberă despre o activitate extrașcolară.

Barem Română - simulare clasa a 7-a





Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Subiectele și obiectivele simulării

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Subiectele au fost elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Calendarul simulării EN VIII din acest an are următoarea configurație:

11 martie - Limba și literatura română

12 martie - Matematică

13 martie - Limba și literatura maternă

22 martie - Comunicarea rezultatelor

Edu.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Calendarul Evaluării Naționale 2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2018-2019.

Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 18 iunie 2019. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă -pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în data de21 iunie.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Barem edu.roPrecizăm că înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 iunie 2019.

Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4 - 8 iulie.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019.

Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Subiecte Evaluare Națională Română. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. BAREME Evaluare Națională Română. Proba la Română din cadrul examenului de Evaluare Națională 2019 a început, astăzi, la ora 9:00.



Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de astăzi:

Subiecte Evaluare Națională Română. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Astfel, la subiectul I, elevii au lucrat pe un text de Horia Lovinescu, "Ultima cursă".

Subiecte Evaluare Națională Română. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. La subiectul II, elevii au avut de redactat o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

Citește și...

Barem edu.roSubiecte Română Evaluare Națională 2019. La proba scrisă de Română din cadrul Evaluării naționale, se urmărește viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă.



Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Așadar, pe scurt, subiectele de la evaluarea națională urmăresc evaluarea anumitor competențe, după cum urmează:



- dovedirea ințelegerii unui text literar sau non literar, pornind de la cerințe date

- sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

- identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor

- redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

- utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.



Barem edu.roEvaluarea Națională 2019 Română. Cum s-a desfășurat examenul de astăzi



Evaluare Națională 2019 subiecte Română. Elevii vor sta în sală timp de două ore. Foarte important: elevii NU vor avea voie să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea. Candidații au obligația să lăse obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, care a fost stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.



Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Bareme Română Evaluare Națională. Cei care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2019 pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. Ulterior, la părăsirea sălii de examen, toți candidații vor preda, odată cu lucrările scrise, și foaia/foile conținând subiectul de examen.

Ce urmează după proba la Română din cadrul examenului de Evaluare Națională? Iată ce spune calendarul:

Evaluare Națională. Calendar Evaluare Națională 2019

Evaluare Națională 18 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă

Așadar, urmează următoarele probe:



Evaluare Națională 20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă



Evaluare Națională 21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă



Evaluare Națională 25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)



Evaluare Națională 25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)



Evaluare Națională 26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor



Evaluare Națională 29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2019



Extrem de important: pe baza notelor de la evaluarea națională 2019, se va calcula media de admitere la liceu.Barem edu.ro