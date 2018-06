BAC 2018 barem geografie. Explicat: ce țară și ce orașe erau pe hărți

BAC 2018 barem geografie - Franța ar fi fost țara de la subiectul 3, potrivit primelor informații

BAC 2018 barem geografie - O elevă care a dat BAC 2018 la Geografie spune că țara de recunoscut era Franța, iar orașele din România - Oradea și Brașov.

”La orașe am avut Oradea și Brașov de găsit pe hartă, la râuri Ialomița și unul pe care nu l-am știut. Am avut de explicat dezvoltarea economică a Constanței, de ce sunt alunecări de teren în Subcarpații Curburii și de comparat relieful Carpaților Meridionali cu Podișul Getic. Plus de numit unitatea de relief unde se găsește relief vulcanic cu cratere pe hartă.



La geografie am avut la țară străină la S3 Franța: trei orașe în afară de capitală, trei râuri, două tipuri de climă, două state vecine membre UE”, spune eleva pe un grup de discuții de pe Reddit.

BAC 2018 geografie - Modele de subiecte edu.ro

Ministerul Educației a publicat pe siteul propriu, încă din primele luni ale anului 2018, un ”rând” de subiecte model. La geografie, modelele de subiecte de la BAC 2018 pot fi consultate aici:

Modele de subiecte la geografie BAC 2018 pot fi consultate mai sus, în galeria foto a acestui articol.

Baremul dupa probele de BAC 2018 la geografie apare astăzi, la ora 15. Amintim că joi, 28 iunie 2018, elevii dau BAC 2018 la proba la alegere a profilului.

Materiile de BAC 2018, ultima probă scrisă, sunt:

BAC 2018 geografie - Notele de la contestații pot crește, dar pot și scădea

Elevii care depun contestații la BAC 2018 geografie trebuie să știe că, așa cum nota poate crește după contestații, ea poate fi scădea. Totuși, statistica arată că cel puțin 3 din 4 elevi au obținut, după contestație, o notă mai mare sau egală cu cea inițială.

Luni și miercuri elevii au susținut restul de două probe scrise ale examenului de BAC 2018. Luni, 25 iunie, a fost examenul scris la limba și literatură română - susținut de toți cei prezenți la BAC -, iar miercuri a fost proba obligatorie a profilului - matematică pentru absolvenții de mate info, științele naturii, tehnologic și pedagogic și istorie pentru absolvenții de filologie. Cei care fac parte din minoritățile naționale au mai avut o probă scrisă, marți, la limba maternă.