Avion Ryanair revenit pe Otopeni, după un incident la decolare: coada aeronavei a lovit pista

Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat in aceasta seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.

"(Avionul) Boeing 737-800 al (companiei) Ryanair consuma acum combustibilul pentru a se putea intoarce la Bucuresti. Potrivit unor surse, aparatul a lovit pista cu coada la decolare. In acest moment, pilotii pot manevra aparatul si vor reveni curand pe Otopeni", a scris Aeronews.ro intr-o postare pe Facebook si Twitter, scrie Hotnews.ro.



Postul a fost actualizat cu informatia ca aeronava in cauza a atetizat in siguranta pe pista 26L a aeroportului Otopeni.