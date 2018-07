Avion prăbuşit în Brazilia. Şase pasageri au supravieţuit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit duminică seara în apropiere de Sao Paulo, pilotul decedând în urma accidentului, dar cei şase pasageri au supravieţuit, au anunţat autorităţile braziliene, potrivit Mediafax.

Un avion bimotor Beechcraft King Air s-a prăbuşit la aterizarea pe aerodromul Campo de Marte din Sao Paulo, aeronava luând foc în urma impactului.

Site-ul de ştiri G1 a relatat că printre supravieţuitorii accidentului aviatic se numără şi fondatorii unei importante companii locale din industria plasticului.

Neste domingo um avião do modelo King Air C90 caiu e explodiu no Campo de Marte em São Paulo. O copiloto e mais 5 passageiros ficaram feridos e o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo explica o acidente. pic.twitter.com/kUmCauI9i9