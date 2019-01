Avion Boeing 707 prăbușit în Iran

Un avion cargo Boeing 707, cu 10 persoane la bord, s-a prăbușit luni dimineața, în apropiere de Teheran, Iran, pe fondul unor condiții meteorologice nefavorabile, a informat presa locală, citată de RT.

Avionul care transporta marfă venea din orașul Bishkek, Kyrgyzstan și ar fi lovit o clădire rezidențială în momentul impactului cu solul. Primele imagini de la locul tragediei:

Iran state TV office in karaj publishes first video from the site of the crashed cargo aircraft. pic.twitter.com/x50L9bz8FO