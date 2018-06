Avem și noi Mondialul nostru! Astăzi, Dragnea vs. Udrea, în duelul penalilor!

România nu are niciun fotbalist la Cupa Mondială. Avem, însă, politicieni campioni la dribling în fața justiției, „transferați” în țări care, spre deosebire de noi, mai au și fotbal…

Ironia sorții face ca Serbia, Costa Rica și Brazilia să fie în aceeași grupă. Astăzi, de la ora 15.00, avem Brazilia – Costa Rica. Sau Liviu Dragnea vs. Elena Udrea!



Se joacă fiecare cu fiecare. După ce am avut Udrea – Ghiță, la Costa Rica – Serbia, duel tranșat la limită de fostul parlamentar fugit peste Dunăre, astăzi, fostul ministru al Turismului refugiat în Costa Rica are un adversar mult mai puternic.

