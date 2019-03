Augustin Zegrean: "Se vrea spălarea și salvarea infractorilor. Știm cine e principalul beneficiar!"

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale afirmă că adoptarea unei ordinanţe de urgenţă prin care să se permită depunerea unor contestaţii în anulare la decizii mai vechi luate de completurile de 5 judecători de la ÎCCJ este "o mare mărşăvie", conceptă pentru salvarea lui Liviu Dragnea.

"Dacă va fi dată, OUG vizând dinamitarea condamnărilor definitive hotărâte de completurile de 5 va fi o mare, mare mârșăvie. Se vrea spălarea și salvarea infractorilor, iar principalul beneficiar știm cu toții cine este. Pentru asta, se forțează distrugerea definitivă a Justiției. În lumea asta largă, nu cred că poate exista o țară normală la cap care să accepte rejudecarea unor cauze definitive decise prin respectarea cadrului legal existent. Așa ceva nu s-a mai auzit.

Ceea ce are de gând să comită ministrul Justiției – refuz să rostesc numele acestui personaj – nu are nici cea mai mica legătură cu normele și principiile de drept. Ce pregătește acum acest personaj încalcă toate normele de drept. Efectele vor fi devastatoare asupra Justiției. Nu doar Justiția, ci noi toți am muncit degeaba în toți acești ani, fiindcă așa vrea acum coaliția PSD-ALDE. Este de-a dreptul inadmisibil", a declarat Zegrean pentru podul.ro.

Potrivit lui Zegrean, după o astfel de OUG, toți condamnații definitiv în cadrul unor completuri de 5 vor depune contestații în anulare și, finalmente, vor fi toți eliberați sau "doar spălați".

"Cum de s-a ajuns aici? Păi, judecătorii CCR au decis că tot ceea ce s-a efectuat în baza protocoalelor de colaborare trebuie eliminat, ignorant. Dar – atenție! – decizia CCR se referea doar la spețele care se află pe rolul instanțelor, nu la cele care au fost deja finalizate prin verdicte definitive. De aceea, dacă ministrul Justiției se pretează să dea o astfel de OUG, el face mai mult decât a stabilit decizia CCR, și face asta în mod discreționar, cu adresă. Repet, dacă dă o astfel de OUG, ministrul Justiției comite o mare, mare mișelie, care va da peste cap, premeditat, întreaga Justiție", a mai afirmat fostul preşedinte al CCR, aduăgând că "oficialii Uniunii Europene nu vor accepta niciodată o astfel de tâmpenie care are scopul de a-i salva și de a-i spăla pe condamnaţi".