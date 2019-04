Augustin Lazăr a răbufnit. Declarații explozive ale Procurorului General

Augustin Lazăr, căruia pe 28 aprilie îi expiră mandatul de Procuror General al PÎCCJ, comentat faptul că a fost denunțat la Secția Specială pentru Investigarea Magistraților, iar acum, în plus, mai este și protagonistul unei cercetări la Inspecția Judiciară.

Augustin Lazăr a vorbit amplu pentru Realitatea TV, iar realitatea.net redă mai jos pasajele esențiale.

"Adevarul va iesi la lumina, in mod cert. Mai greu, dar va iesi. Ei isi vor cere scuze public, daca vor avea aceasta onoare, pentru ceea ce fac, atacand sistematic toate institutiile Justitiei, Ministerul Public si Procurorul General.

Sunt foarte interesati sa vina cineva sa faca plecaciuni in fata cui trebuie. Prea a deranjat Procurorul General... Prea a avut pareri independente.

Dupa ce am fost denuntat ca fac parte dintr-un grup infractional, cu liderii Uniunii Europene, ce ar putea sa ma impresioneze mai mult acum?

Eu stiu ca sunt un magistrat cinstit al Ministerului Public si de-a lungul carierei mele profesionale m-au denuntat doar cei pe care i-am cercetat. Multi m-au denuntat ca am comis diverse abuzuri impotriva lor, dar dupa ce s-au facut verificarile respective s-a constatat ca totul este in regula.

Vreau sa va spun ca in 37 de ani de cariera judiciara nu am fost cercetat disciplinar. S-au facut doar verificari, cum se spune, verificari prealabile si nu am ajuns niciodata la cercetare disciplinara, pentru ca nu au fost indiciii temeinice ca as fi savarsit vreo abatere disciplinara.

Mereu am respectat adevarul si onoarea de magistrat public si degeaba se tot agita ei sa imi puna in sarcina diverse acuze, ca sunt cu atat mai ridicoli cu cat se leaga de un om care nu a avut nici macar un avertisment in 37 de ani de activitate profesionala.

Din 2017, la zi, am vreo 30 de sesizari pe la Inspectia Judiciara si nu stiu cate zeci de denunturi la Sectia Speciala. Fiecare poate sa faca pe denuntatorul, ca le permite... Ei, bine, nu stiu un lucru. Din materialitatea actelor poti sa iti dai seama si de intentia frauduloasa a cuiva, intentia rea de a aduce pe cineva in fata organului judiciar", a spus Augustin Lazăr pentru Realitatea TV.

Cu referire la faptul că ar fi refuzat să elibereze un disident anticomunist, în anii '80, Augustin Lazăr a spus: "Este o grosolanie sa spui ca procurorul inchidea sau deschidea pe cineva in penitenciar, ca modifica mandatul de executare a pedepsei la care umbla doar judecatorul.

Printre cele 50-60 de dosare, era posibil sa fie si o persoana ca domnul Filip si conditiile erau verificate in acelasi mod la toate persoanele, indiferent de ce condamnare aveau. Procurorul nu avea contact cu condamnatul din penitenciar, iar comisia era la grefa penitenciarului.

Imi exprim regretul pentru drama acestui om despre care acum am auzit, pe care nu l-am cunoscut. Se vede ca a suferit nevinovat. El avea o condamnare data de un tribunal militar si se afla la Aiud in executarea unei pedepse.

Regret ca drama acestui om, un dizident politic care a crezut in convingerile sale si a fost un om de onoare, a fost folosita de oameni interesati, pentru a ataca Justitia, Ministerul Public, Procurorul General.

Aceste acte se stie ca erau cunoscute si desecretizate de ani de zile, dar nu au fost scoase decat acum, cand e nevoie sa satisfaca interesele celor care au un interes major in procedurile judiciare si pentru care se obtine cu dificultate un aviz de urmarire penala, persoane intersate de postul de Procuror General".

AUGUSTIN LAZĂR, PUS LA ZID ÎN ULTIMA PERIOADĂ

Augustin Lazăr a fost vizat de numeroase atacuri în ultima perioadă. Cel mai recent a venit de la Traian Băsescu. Întrebat, la TVR, dacă Augustin Lazăr ar trebui să își dea demisia, fostul șef de stat a replicat: "Asa ar face un om de onoare. As fi un caraghios sa spun sa ramana, cand eu am condamnat comunismul. O parte din justitie a intrat intr-un razboi cu politicul. Constat ca si justitiei ii place batalia politica".

De asemenea, luju.ro a scris că Lazăr a refuzat să elibereze un disident anticomunist, pe Iulius Filip, în anii '80, după ce disidentul i-a trimis un pamflet lui Nicolae Ceaușescu și şi-a exprimat printr-o scrisoare sprijinul faţă de mişcarea anticomunistă “Solidaritatea” din Polonia. Augustin Lazăr a explicat că între 1985-1986 a fost procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia, dar că își desfășura activitatea într-o comisie care nu avea competența de a dispune eliberarea deţinuţilor.

Ieri, Augustin Lazăr a negat alte acuzatii care i s-au adus, cum că ar fi facut poliție politică, și a susținut ca atacurile vizează decredibilizarea sa și destabilizarea Ministerului Public: "Resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, în cursul zilei de azi, 2 aprilie 2019, de către anumite persoane interesate, potrivit cărora aș fi făcut poliție politică. Această dezinformare este contrazisă de adeverințele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) din datele de 18 iunie 2009, 14 februarie 2019, 27 februarie 2019, acte publice ce pot fi consultate pe site-ul acestei instituții și în care se precizează că nu există documente din care să rezulte calitatea mea de lucrător sau de colaborator al securității".

Augustin Lazăr (62 de ani) a fost numit Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe data de 28 aprilie 2016.

Lui Augustin Lazăr îi expiră mandatul pe 28 aprilie, dar, pe 26 martie, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia Parchetului General.