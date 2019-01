Atenție! Cum se transmite virusul gripal. Tot ce trebuie să știi

Gripă (care nu trebuie confundată cu viroză respiratorie) reprezintă o afecțiune infecțioasă acută la nivelul cailor respiratorii, ce poate să apară datorită virusului gripal de tip A sau B. Incidența să este una de tip epidemic (adică are o contagiune ridicată la nivel local sau regional a unei populații), severitatea să putând să varieze, fiind prezența în fiecare an, în perioada sezonului rece, în perioada noiembrie-martie.

Cu toate că virusul gripal poate afecta orice persoană, incidența este mai mare în rândul populației cu un sistem imunitar scăzut, incluzând aici persoanele vârstnice și copiii, alături de cei cu boli cronice.

În mod special, acest tip de persoane este indicat să fie vaccinate antigripal la începutul sezonului rece. E bine să se știe faptul că vaccinarea nu garantează că o persoană nu va fi contaminată cu un virus gripal, deoarece există o multitudine de tulpini care se modifică anual, dar chiar dacă își face prezența în organism, acesta nu va avea o manifestare atât de severă că în cazul unei persoane nevaccinate.

Gripa se transmite de la o persoană la altă pe cale respiratorie, prin intermediul salivei eliminate în timpul tusei, strănutului să a vorbirii.

Virusul gripal are o perioada de incubație de doua zile, debutul fiind frecvent unul brutal, cu frisoane si febra de 39-40 grade Celsius, cefalee, dureri musculare, stare de oboseala acuta, dureri in zona globilor oculari, catar nazal, tuse uscata, lipsa poftei de mancare, uneori putand sa apara greata, varsaturi si chiar diaree, incidenta afectiunii fiind mare in sezonul rece, in special la copii.

Tratamentul gripei este simptomatic și igieno-dietetic, și constă în repaus la pat într-o camera aerisită, vitamina C, antitermice și antitusive. Creșterea electroliților se face prin consum de lichide (ceaiuri, sucuri de fructe, supe care să nu fie fierbinți).

Antibioticele nu se administrează pentru a trata o gripă, acestea fiind folosite doar la indicația medicului pentru a trata anumite suprainfecții bacteriane, în cazul în care un specialist constată apariția acesteia.

În perioadele de epidemii cu virusul gripal este recomandat să se evite, pe cât este posibil, locurile aglomerate și normele elementare de igienă, însă cea mai eficientă metodă de protejare în față virusului gripal este imunizarea activă a organismului printr-un vaccin antigripal.