Apă murdară, și cu program, furnizată la robinet într-o comună din Vrancea

Situație revoltătoare în comuna vrânceană Cotești, unde populația primește, de cel puțin două luni, apă improprie consumului și activităților casnice, scrie Realitateadevrancea.net.

Cetățenii din Cotești se plâng că apa potabilă are culoarea roșie, miroase a canal și nu poate fi folosită nici pentru uz casnic. În plus, este furnizată și cu program. Primarul comunei, Ion Bolovan, dă din umeri și spune că situația îi este cunoscută dar că nu are ce face.

„Greșeala a fost când ne-a obligat legea să facem contract cu CUP SA. M-am certat cu cei de la CUP, am vorbit cu directorul, se pare că nu există soluție. Asta se întâmplă când începe consumul mai mare, de prin luna mai, și durează. În plus, CUP a mărit și prețul apei, de la 2,5 lei la 4, ceea ce nu este tocmai corect pentru consumatori, în condițiile în care primesc astfel de apă. De la anul mă gândesc să înființez o societate a Primăriei, independentă de CUP, care să furnizeze apă potabilă și de calitate oamenilor”, a declarat primarul Bolovan.

Am încercat să-i contactăm pe responsabilii CUP, însă aceștia nu au fost de găsit. Situația nu este singulară, mai mulți primari s-au plâns de calitatea proastă a apei furnizate de CUP, de exemplu în comunele Tâmboiești sau Cârligele.