Anunţ extrem de important pentru elevi şi părinţi, schimbarea e majoră

Ministerul Educatiei anunţă modificarea carnetelor de note, cu o rubrică pe prima pagină, unde va fi înscris codul numeric personal. Elevii care nu vor avea aceste date nu vor mai beneficia de calatoriile gratuite sau de reduceri suportate de guvern. Elevii si studentii beneficiaza de studentii beneficiaza de tarife reduse cu minimum 50% pentru transportul local in comun si de reduceri sau gratuitati pentru transportul national.

Schimbarea vine in urma HG 42/2017, potrivit căreia din anul şcolar 2018/2019 "eliberarea legitimatiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum si a legitimatiilor de calatorie/abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se face in baza carnetului de elev care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului," potrvit portalinvatamant.ro.

In normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, la articolul 2 alineatul (7) se specifica urmatoarele: "eliberarea legitimatiilor de calatorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum si a legitimatiilor de calatorie/abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face in baza carnetului de elev care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter personal, respectiv in baza adeverintei doveditoare pentru elevii claselor pregatitoare si a certificatului de nastere in copie".

sursă foto: portalinvatamant.ro