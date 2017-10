Anunț de ultimă oră despre Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a fost la Cluj, iar prin postarea făcută îi face reproșuri indirect primarului Emil Boc.

"Castane coapte. La Timișoara în studenție îmi umpleam buzunarele cu ele și mergeam să vad filme subversive la Casa Studenților. Despre Cluj nu știu ce să spun fără să deranjez. O casă de amanet și "outleturi" turcești în centrul orașului. Vitrinele arată sinistru. Restaurantele bune sunt pline de străini. O ceainărie și o florarie "posh". Mai în colo un second hand numit" Second Tex". Ganguri murdare, nerecondiționate. Tinerii nu vad detaliile astea. Pe mine m-au intristat contrastele care s-au accentuat. Intre lux ostentativ si saracie. Daca am deranjat va rog sa ma scuzati. A fost un soc", a scris Monica Tatoiu, pe Facebook.