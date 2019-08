Anchetatorii au găsit telefonul Alexandrei Măceșanu

Un nou pas important al acnehtatorilor în a desluși complicatul caz Caracal. Surse au declarat că a fost găsit telefonul Alexandrei Măceșanu, la indicațiile lui Gheorghe Dincă.

Cartela telefonică și telefonul Alexandrei Măceșanu au fost găsite în parcul din Caracal.

Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din orasul Caracal, acolo unde a fost gasita si cartela telefonica. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite in parc. Sursele citate spun ca Dinca le-a aratat anchetatorilor unde a aruncat telefonul si cartela.

Pe de altă parte,singurele probe care arată că Alexandra Măceșanu a fost în casa groazei sunt telefonul de pe care a sunat la 112 şi care a fost găsit în una dintre încăperi şi un cercel al acesteia care a fost descoperit de anchetatori în maşina lui Gheorghe Dincă.

Rezultatele testelor ADN ar putea aduce un element foarte puternic în cazul împotriva suspectului de crimă.