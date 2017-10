Alimente aparent sănătoase pentru copii, dar care îi pot îmbolnăvi grav

Din dorinta de a le oferi mese sanatoase copiilor, multe mamici cad in capcanele de marketing ale companiilor sau isi pun baza in mituri care au fost deja demontate de medici.

Iata care sunt cele mai mari greseli de alimentatie, despre care mamicile din lumea intreaga inca mai cred ca sunt sanatoase:



Cerealele la micul dejun pot fi o alegere periculoasa



Micul-dejun este cea mai importanta masa pentru copii, insa, din dorinta de a-i hrani cu alimente sanatoase si gustoase, multe mamici ajung sa faca o mare greseala. Cerealele cu lapte pot fi, in functie de ce ingrediente contin, fie alegerea perfecta pentru masa de dimineata, fie un adevarat pericol. Multe dintre cerealele de pe piata contin in zahar echivalentul a 7 cuburi de ciocolata. Pe langa faptul ca poate da dependenta, zaharul in exces contribuie si la o alta problema alarmanta in randul copiilor: obezitatea infantila.



Dietele vegetariene sunt nocive pentru copii



Multi parinti care au eliminat carnea din alimentatie si se simt la fel de bine cu o dieta vegetariana fac greseala de a le impune acelasi stil de alimentatie si copiilor. Insa medicii pediatri atrag atentia asupra unui motiv esential pentru care o dieta vegetariana este gresita in cazul celor mici, scrie kudika.ro. Pentru a-si lua necesarul de proteine, adultii trebuie sa consume o cantitate mai mare de produse vegetale si sa varieze alimentele, astfel incat sa isi asigure o portie sanatoasa de nutrienti. Insa copiii mananca mai rar si mai putin decat un adult, astfel ca exista riscul ca micutii sa ajunga sa sufere de malnutritie.