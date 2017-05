Alimentația din timpul sarcinii este fundamentală pentru sănătatea fătului

O alimentație sănătoasă și echilibrată crește șansele unei sarcini ușoare, fără complicații și poate crește șansa de a da naștere unui copil sănătos, putând chiar reduce riscul unor afecțiuni cronice ce pot să apară în primii ani ai copilăriei.

Cu toate că mai există încă multe persoane care cred în concepția grețită, conform căreia fătul poate lua din corpul mamei toți nutrienții de care are nevoie, indiferent dacă ea are sau nu o alimentație corespunzătoare, atăt studiile efectuate cât și frecvența mare a copiilor dismaturi și cu malformații congenitale, născuți în timpul foametei din al Doilea Război Mondial, au dovedit contrariul. Lipsa sau surplusul unor principii alimentare din dietă are repercusiuni asupra dezvoltării fătului.



De aceea, in timpul sarcinii, mai mult decat oricand femeia trebuie sa aiba o alimentatie sanatoasa si echilibrata; in cazul in care femeia a avut o astfel de alimentatie si inainte de sarcina, sansele de a avea un copil sanatos cresc si gravida va trebui doar sa-si ajusteze putin alimentatia in functie de nevoile crescute ale starii de graviditate. Insa, indiferent daca sarcina a fost o surpriza sau a fost asteptata de mult timp, cele mai multe femei incep sa-si modifice obiceiurile alimentare si stilul de viata dupa ce afla ca sunt insarcinate.



Cercetarile sugereaza ca la fel ca si alte obiceiuri sanatoase, alimentatia corecta pe parcursul celor 9 luni de sarcina influenteaza starea de sanatate a copilului la nastere, dar si riscul de a dezvolta ulterior anumite afectiuni precum: obezitatea, diabetul zaharat sau afecțiuni cardiace.

