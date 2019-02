Alertă! Smartwatch pentru copii, retras de pe piaţă de Comisia Europeană

Autorităţile Uniunii Europene (UE) au emis un ordin de retragere de la comercializare a ceasului inteligent Safe-KID-One destinat copiilor, comercializat de către o companie din Germania, pe motive de securitate sau confidenţialitate, această decizie fiind o premieră la nivelul Executivului comunitar, notează blogul din România al producătorului de soluţii de securitate Eset.

Potrivit sursei citate, gadget-ul comercializat de compania germană Enox Group este vândut ca un "smartwatch de înaltă tehnologie pentru protejarea şi supravegherea prin SIM/GPS a copiilor". De asemenea, ceasul este dotat cu o serie de caracteristici, inclusiv un tracker GPS, un difuzor şi un microfon, precum şi funcţii de apel şi SMS, potrivit infocons.ro.



"Aplicaţia mobilă care însoţeşte gadget-ul are o comunicare necriptată cu serverul sau de backend, iar acesta permite acces neautorizat la date. În consecinţă, date precum istoricul locaţiilor, numerele de telefon, numărul de serie pot fi cu uşurinţă preluate şi modificate. Un utilizator rău intenţionat poate să trimită comenzi unui ceas, să-l facă să apeleze orice număr îşi doreşte, poate comunica cu copilul care poartă dispozitivul sau îl poate localiza prin intermediul GPS-ului", se arată în Ordinul de retragere din RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), un sistem utilizat de ţările din UE şi din Spaţiul Economic European (SEE) pentru schimbul rapid de informaţii privind produsele nealimentare periculoase.







În descrierea produsului se precizează că terminalul vine cu o aplicaţie mobilă dedicată, disponibilă atât pentru sistemul iOS, cât şi pentru Android, pe care părinţii o pot folosi pentru a-şi localiza copiii "cu o precizie de aproape un metru'', dar şi pentru a înregistra şi a vedea deplasările lor într-un anumit interval. Tot din fişa produsului reiese că utilizatorul poate "desena" un "gard virtual" în jurul copilului, iar dacă minorul părăseşte perimetrul, părintele va fi informat sau avertizat imediat.



"Cu toate acestea, Comisia Europeană a concluzionat că partea de securitate a acestui gadget lasă mult de dorit, nivelul de risc asociat ceasului fiind 'serios'. Braţul executiv al UE a descoperit că Safe-KID-One contravine cu Directiva privind echipamentele radio (2014/53/EU), impunând astfel autorităţilor publice din Europa retragerea de pe piaţă a acestui dispozitiv de la utilizatorii finali", menţionează blogul Eset România.



În replică la decizia forului european, un reprezentant al producătorului, citat de The Register, susţine că dispozitivul a trecut printr-un test al Agenţiei Federale a Reţelelor din Germania. "Acest anunţ RAPEX se bazează pe un test efectuat în Islanda. Considerăm că acest test a fost exagerat - nu este rezonabil, concret sau corect - fie a existat la mijloc o neînţelegere sau a fost evaluat produsul greşit (...)", a declarat compania.



La jumătatea lunii octombrie 2018, mai multe asociaţii americane din domeniul protecţiei copilului, protejării drepturilor consumatorilor şi protecţiei vieţii private avertizau că gadgeturile inteligente, concepute pentru a-i ajuta pe părinţi să-şi supravegheze copiii, sunt problematice în ceea ce priveşte securitatea şi respectul vieţii private a minorilor.