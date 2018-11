Alertă meteo. Cod GALBEN de ceaţă. Vizibilitatea, extrem de scăzută. HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, cu puţin timp în urmă, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 06-11-2018 ora 9:00 până la : 06-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Argeş: Pitești, Ștefănești, Bascov, Băiculești, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Budeasa, Cocu, Cuca, Cotmeana, Morărești, Drăganu;

Județul Teleorman: Alexandria, Zimnicea, Peretu, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Conțești, Salcia, Crângeni, Lunca, Cervenia, Nanov, Plopii-Slăvitești, Vitănești, Măgura, Suhaia, Bogdana, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Brânceni, Călmățuiu de Sus, Năsturelu, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Nenciulești, Slobozia Mândra, Viișoara, Uda-Clocociov, Fântânele, Dracea, Bujoru, Beciu, Crângu, Răsmirești;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : trecător burniță



Valabil de la : 06-11-2018 ora 9:00 până la : 06-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Culciu, Sanislău, Berveni, Micula, Dorolț, Botiz, Căpleni, Pișcolt, Doba, Căuaș, Porumbești, Tiream, Foieni, Petrești, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Agriș, Cămin;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 06-11-2018 ora 8:45 până la : 06-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Teleorman: Turnu Magurele, Islaz, Seaca, Traian, Ciuperceni;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m izolat sub 50 m



Valabil de la : 06-11-2018 ora 7:10 până la : 06-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Diosig, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Sălacea, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Viișoara;



Se vor semnala : ceață persistentă care reduce vizibilitatea sub 200 m, ocazional sub 50 m

Fenomene asociate : posibil burniță