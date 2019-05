Alegeri europarlamentare - Prezenta la vot - primele cifre

Alegeri europarlamentare - Toate informatiile de care ai nevoie pe parcursul alegerilor se gasesc pe realitatea.net. S-au deschis urnele de vot la ora 7 si multi alegatori au fost prezenti deja la urne.

Alegeri europarlamentare - Toate informatiile sunt prezentate in timp real pe realitatea.net

DESFASURAREA EVENIMENTELOR

Ora 7:45 Iata cum au aratat rezultatele alegerilor Europarlamentare din 2014 desfasurate in Romania

PSD+PC+UNPR : Coalition (Partidul Social Democrat + Partidul Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei) - 37,6%

PNL : Partidul Naţional Liberal 15%

PDL : Partidul Democrat Liberal 12,23%

Ind. M. Diaconu : Ind. Mircea Diaconu 6,81%

UDMR : Romániai Magyar Demokrata Szövetség - 6,3%

PMP : Partidul Mișcarea Populară (People's Movement Party) - 6,21%

PPDD : Partidul Poporului - Dan Diaconescu (The People's Party - Dan Diaconescu) - 3,67%

PRM : Partidul România Mare - 2,7%

PFC : Partidul Forța Civică - 2,6%

PNTCD : Partidul National Taranesc Creştin Democrat - 0,89%

Alte partide - 5,99%

Ora 7:40 - Iata cum au aratat procentele de prezenta la vot la precedentele alegeri europarlamentare ce s-au desfasurat in Romania in anii 2007, 2009 si 2014

In 2014, cele mai recente alegeri europarlamentare, s-au inregistrat 32.44% prezenta la vot. In 2009 s-au prezentat la urne 27,67% dintre alegatori, iar la primele alegeri europarlamentare, in anul 2007, au fost 29,47%.



Ora 7:00 AM - S-au deschis sectiile de votare. Primarul Mihai Chirica de la Iasi a fost printre primii care s-au prezentat la urne chiar la deschiderea sectiilor. 'Am vrut sa arat ca trebuie sa ne trezim mai devreme. Invit pe toata lumea sa iasa la vot, sa gandeasca inainte de a pune stampila care ne decide viitorul si sa speram la un viitor mai bun', a spus primarul Chirica.Ora 7:30 AM - In doar jumatate de ora au votat deja peste 120.000 de oameni la nivelul tarii la Alegeruie Europarlamentare - Raportarea prezentei la vot se face in timp real pe site-ul BEC. 0,68% e prezenta la vot pana la ora 7:30. Prezenta la referendum e ceva mai scazuta de 0,58%. In diaspora s-a votat pe tot parcursul noptii. S-a votat in Afganistan, China, Japonia, Malaezia sau Noua Zeelanda.

Alegeri europarlamentare - Referendum - Cum arata intrebarile

1. Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?



2. Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

Alegeri europarlamentare 2019. Cine sunt candidații români la alegerile europarlamentare

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. La acest scrutin, au vost validate candidaturile a nu mai puțin de 13 partide sau alianțe electorale, dar și 3 independenți.



Alegeri europarlamentare Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți, potrivit Biroului Electoral Central. Iată, așadar, care este ordinea partidelor pe buletinele de vot:



1. PSD



2. Alianța 2020 USR - Plus



3. Pro România



4. UDMR



5. PNL



6. ALDE



7. PRODEMO



8. PMP



9. Partidul Socialist România



10. Partidul Social Democrat Independent



11. Partidul Romania Unită



12. Uniunea Națională pentru Progresul României - UNPR



13. Blocul Unității Naționale - BUN



14. Greforiana-Carmen Tudoran



15. George-Nicolae Simion



16. Peter Costea

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. Lista completă:

Candidați PSD europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare:

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoană

Bianca Gavriliţă

Emilian Pavel

Doina Pană

Crina Fiorela Chilat

Mariana Bălănică

Răzvan Popa

Luminiţa Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Cătălin Grigore

Roxana Paţurcă

Oana Florea

Dragoş Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brăiloiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Căruceru

Gheorghe Tomoiagă

Anca Daniela Raiciu

Calenţaru Nasi

Cristina Tărteaţă

Petru Moţ

Luminiţa Ţundrea

Iacob Emanuel

Cătălin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Răducanu

Andrei Sima

Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista USR PLUS pentru alegerile europarlamentare:

Dacian Ciolos - PLUS

Cristian Ghinea - USR

Dragos Nicolae Pislaru - PLUS

Clotilde Armand - USR

Ioan Dragos Tudorache - PLUS

Nicolae Stefanuta - USR

Vlad Botos - USR

Ramona Victoria Strugariu - PLUS

Vlad Gheorghe - USR

Alin Cristian Mituta - PLUS

Naomi Reniutz Ursoiu - USR

Valeriu Nicolae - PLUS

Oana Toiu - PLUS

Radu Ghelmez - USR

Liviu Iolu - PLUS

Radu Mihaiu - USR

Andrei Ion - PLUS

Iulian Lorincz - USR

Adriana Cristian - USR

Oana Popescu - PLUS

Camelia Crisan - USR

Anca Majaru - PLUS

George Taranu - USR

Bogdan Deleanu - PLUS

Stefan Palarie - PLUS

Silviu Gurlui - USR

Alexandru Grigorescu Negri - PLUS

Teodora Stoian - USR

George Gima - PLUS

Alexandru Varzaru - USR

Raluca Amariei - USR

Anca Radu - PLUS

Miroslav Tascu Stavre - USR

Gabriela Maria Mirescu Gruber - PLUS

Florin Andrei - USR

Cătălina-Teodora Sofron - PLUS

Sorin Dan Clinci - PLUS

Emanuel Stoica - USR

Iulian Craciun - PLUS

Octavian Berceanu - USR

Daniela Serban - PLUS

Cristina Iurisniti - USR

Elena Uram - USR

Candidați PNL europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare:

Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Ţurcanu

Violeta Alexandru

Candidați ALDE europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare:

Norica Nicolai

Daniel Barbu

Renate Weber

Ovidiu Silaghi

Varujan Vosganian

Andrei Gerea

Radu Silaghi

Eusebiu Pistru

Horia Victor Toma

Tudor Ionescu

Umbrărescu Ștefan–Sorin

Ștefanachi Bogdan

Muscalu Ionel

Hristea Robert–Iulian

Sirbu Ovidiu-Marcel

Roșu – Mareș Claudiu – Sorin

Daraban Gabriel

Corcheș Dorin-Octavian

Tudorache Iulian-Robert

Nazaruk Christopher Raphael

Lazăr Ioan-Bogdan

Luca Eduard

Burcescu Marian-Catălin

Cîrloganu Silviu-Mihai

Voicu Constantin

Hușanu Mihaela

Nuică Ionuț Eduard

Roșca Alexandra-Raluca

Deaconu Alexandru-Ștefan

Kruppa Daniela -Maria

Gherman Dan-Nicolae

Tănase Bogdan

Ruscea Lia-Ruxandra

Gurghian Alexandru

Tiriteu Ștefan-Ioan

Badea Andrei-Alexandru

Dima Virgil-Silviu

Stoica Emilian-Marian

Mina-Drăghici Oana-Alexandra

Bujac Razvan-Alexandru

Hanganu Mihai

Pungă Nicolae

Candidați PMP europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare:



Traian Băsescu

Eugen Tomac

Ioana Constantin

Marius Paşcan

Simona Vlădica

Robert Turcescu

Teodora Desagă

Petru Movilă

Cătălina Bozianu

Cătălin Bulf

Candidați PRO România europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PRO România pentru alegerile europarlamentare:

Alegeri europarlamentare



Victor Ponta

Corina Crețu

Mihai Tudose

Iurie Leancă

Geanina Pușcașu

Gabriela Podașcă

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

