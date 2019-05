ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Cum vor arăta buletinele de vot? FOTO

buletin de vot alegeri europarlamentare 2019

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ordinea partidelor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți.

Iată cum va arăta buletinul de vot!

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Iată ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilită miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorți poziția pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele și independenții care s-au înscris în cursa electorală. În total, au fost validați 13 partide și trei candidați independenți

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi. Aceasta are loc în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, arată stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numărului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorţi.

În schimb, candidaţii independenţi se trec la sfârşitul buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Au rămas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide şi de trei persoane fizice, a decis BEC după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legea electorală.

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe în 27 aprilie şi se încheie în 25 mai, la ora 7.00.

Candidați europarlamentare 2019. Lista PSD europarlamentare 2019.

Ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat a votat luni, 25 martie 2019, lista cu candidații pentru europarlamentare 2019.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidați PSD europarlamentare 2019:

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoană

Bianca Gavriliţă

Emilian Pavel

Doina Pană

Crina Fiorela Chilat

Mariana Bălănică

Răzvan Popa

Luminiţa Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Cătălin Grigore

Roxana Paţurcă

Oana Florea

Dragoş Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brăiloiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Căruceru

Gheorghe Tomoiagă

Anca Daniela Raiciu

Calenţaru Nasi

Cristina Tărteaţă

Petru Moţ

Luminiţa Ţundrea

Iacob Emanuel

Cătălin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Răducanu

Andrei Sima

Candidați europarlamentare 2019. Lista USR PLUS europarlamentare 2019.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019:

1 Dacian Ciolos PLUS

2 Cristian Ghinea USR

3 Dragos Nicolae Pislaru PLUS

4 Clotilde Armand USR

5 Ioan Dragos Tudorache PLUS

6 Nicolae Stefanuta USR

7 Vlad Botos USR

8 Ramona Victoria Strugariu PLUS

9 Vlad Gheorghe USR

10 Alin Cristian Mituta PLUS

11 Naomi Reniutz Ursoiu USR

12 Valeriu Nicolae PLUS

13 Oana Toiu PLUS

14 Radu Ghelmez USR

15 Liviu Iolu PLUS

16 Radu Mihaiu USR

17 Andrei Ion PLUS

18 Iulian Lorincz USR

19 Adriana Cristian USR

20 Oana Popescu PLUS

21 Camelia Crisan USR

22 Anca Majaru PLUS

23 George Taranu USR

24 Bogdan Deleanu PLUS

25 Stefan Palarie PLUS

26 Silviu Gurlui USR

27 Alexandru Grigorescu Negri PLUS

28 Teodora Stoian USR

29 George Gima PLUS

30 Alexandru Varzaru USR

31 Raluca Amariei USR

32 Anca Radu PLUS

33 Miroslav Tascu Stavre USR

34 Gabriela Maria Mirescu Gruber PLUS

35 Florin Andrei USR

36 Cătălina-Teodora Sofron PLUS

37 Sorin Dan Clinci PLUS

38 Emanuel Stoica USR

39 Iulian Craciun PLUS

40 Octavian Berceanu USR

41 Daniela Serban PLUS

42 Cristina Iurisniti USR

43 Elena Uram USR

Candidați europarlamentare 2019. Listă PNL europarlamentare 2019.

Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Ţurcanu

Violeta Alexandru

Candidați europarlamentare 2019. Lista ALDE europarlamentare 2019.

Lista ALDE europarlamentare 2010. Candidați ALDE europarlamentare 2019:

1. Norica Nicolai (actual europarlamentar ALDE)

2. Daniel Barbu (fost președinte al AEP)

3. Renate Weber (actual europarlamentar ALDE)

4. Ovidiu Silaghi (fost ministru al Transporturilor)

5. Varujan Vosganian (vicepreședinte ALDE)

6. Andrei Gerea (chestorul Camerei Deputaților)

7. Radu Silaghi (conf. univ dr. la Universitatea Babeș Boyai)

8. Eusebiu Pistru (liderul ALDE Arad)

9. Horia Victor Toma (fost primar al Ploieștiului

10. Tudor Ionescu (membru ale TLDE)

11. Umbrărescu Ștefan – Sorin

12. Ștefanachi Bogdan

13 Muscalu Ionel

14. Hristea Robert – Iulian

15. Sirbu Ovidiu-Marcel

16. Roșu – Mareș Claudiu – Sorin

17. Daraban Gabriel

18. Corcheș Dorin -Octavian

19. Tudorache Iulian- Robert

20. Nazaruk Christopher Raphael

21. Lazăr Ioan –Bogdan

22. Luca Eduard

23. Burcescu Marian-Catălin

24. Cîrloganu Silviu-Mihai

25. Voicu Constantin

26. Hușanu Mihaela

27. Nuică Ionuț Eduard

28. Roșca Alexandra-Raluca

29. Deaconu Alexandru-Ștefan

30. Kruppa Daniela -Maria

31. Gherman Dan-Nicolae

32. Tănase Bogdan

33. Ruscea Lia-Ruxandra

34. Gurghian Alexandru

35. Tiriteu Ștefan-Ioan

36. Badea Andrei-Alexandru

37. Dima Virgil-Silviu

38. Stoica Emilian-Marian

39. Mina-Drăghici Oana-Alexandra

40. Bujac Razvan-Alexandru

41. Hanganu Mihai

42. Pungă Nicolae

Candidați europarlamentare 2019. Lista PMP europarlamentare 2019.

Colegiul Naţional al PMP a votat marți lista celor 43 de candidaţi pentru Parlamentul European. Toţi candidații sunt membri ai PMP şi ocupă funcţii la nivel de partid.

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidați PMP europarlamentare 2019. Primele 10 locuri sunt ocupate de:

Traian Băsescu – senator, preşedinte de onoare al PMP

Eugen Tomac – profesor, deputat, preşedinte PMP

Ioana Constantin – consultant management şi comunicare, doctorand, secretar general adjunct al PMP

Marius Paşcan – lector universitar, deputat, preşedinte executiv al PMP

Simona Vlădica – lector universitar, doctor în psihologie, preşedinte PMP Călăraşi

Robert Turcescu – deputat PMP

Teodora Desagă –consilier parlamentar, consilier local oraş Bragadiru

Petru Movilă – deputat, vicepreşedinte PMP

Cătălina Bozianu – deputat, preşedinte al Organizaţiei de Femei a PMP

Cătălin Bulf – antreprenor, consilier judeţean, preşedinte PMP Argeş şi vicepreşedinte PMP la nivel naţional.

Lista Pro România europarlamentare 2019. Candidați Pro România europarlamentare 2019. Surprize mari pe lista Pro România pentru europarlamentare. Pe listă apar trei foști premieri și un cântăreț. Fostul premier PSD Victor Ponta deschide lista. El este secondat de comisarul european Corina Crețu , iar pe locul trei se află fostul prim-ministru Mihai Tudose.

Următorul loc este ocupat de Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova.

Lista Pro România europarlamentare 2019. Candidați Pro România europarlamentare 2019

Victor Ponta

Corina Crețu

Mihai Tudose

Iurie Leancă

Geanina Pușcașu

Gabriela Podașcă

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

Candidați europarlamentare 2019. Se poate vota în alt oraș la alegerile europarlamentare 2019? Răspunsul este DA!

Tu știai că la alegerile Europarlamentare 2019 poți vota în orice localitate, fără a avea viză de flotant?

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislației în vigoare.



Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

”Mulți oameni nu votează, deoarece cred că e neapărat nevoie să-și schimbe domiciliul sau să-și facă de viză de flotant. Nu și la aceste alegeri!”, conform USR.

