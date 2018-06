Acest peşte miraculos îţi curăţă vasele de sânge de colesterol

Scrumbia de Dunare este cel mai gras peste din lume, raportat la marimea sa, continutul de grasimi al muschilor sai fiind de peste 36%. Grasimea scrumbiei de Dunare este formata din acizi grasi polinesaturati.

Daca este consumata intr-o cura, in combinatie cu un amestec de uleiuri special presate la rece - ulei de germeni de porumb, germeni de grau si din armurariu, ajuta la curatarea grasimilor depuse pe vasele de sange si astfel se imbunatatesc functiile inimii, si se previne infarctul miocardic si accidentul vascular cerebral.



Secretul acestui miraculos peste consta in schimbarea metabolismului din momentul intrarii din apa sarata a Marii Negre in apa dulce a Dunarii pentru a-si depune icrele.



Potrivit bzi.ro, studiile realizate au relevat ca si in organismul uman se produce acelasi proces de inversare al metabolismului, daca scrumbia de Dunare consumata de om este recoltata exact in timpul migrarii, cand isi schimba metabolismul, sortata si procesata foarte repede, in maxim 24 de ore, pentru a-si pastra calitatile - grasimile nesaturate pe care le contine au exact atunci un maximum de principii active. Trebuie consumata timp de 3 saptamani, timp in care, in afara de scrumbie, se mananca doar legume si fructe, pentru aportul de vitamine. Cura era recomandata persoanelor cu diabet de tip B, celor supraponderale, cu probleme cardiace.