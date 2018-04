9 semne că ai lipsă de magneziu

Magneziul reprezintă o parte vitală a vieții noastre, iar organismul uman folosește acest mineral pentru mai mult de 300 de reacții biochimice precum somnul, presiunea sanguină, funcția imună, metabolism.

Magneziul este un macro-mineral, ceea ce înseamnă că organismul uman are nevoie de cantități mari pentru a funcționa normal. Însă multe persoane prezintă o lipsă de magneziu care se poate manifesta sub forma mai multor simptome. Iată despre ce este vorba!



Cum te avertizează organismul că ai lipsă de magneziu?



1. Anxietate și depresie



Toată lumea suferă la un moment dat în viață de neliniște, anxietate sau depresire, însă pentru unele persoane poate fi o parte debilitantă a vieții de zi cu zi. Cercetările au arătat legături între deficitul de magneziu și impactul pe care îl are asupra sănătății mintale.



2. Crampe și spasme musculare



Atunci când avem o lipsă de magneziu, mușchii încep să se contracte și rămân astfel pentru că nu există suficientă energie pentru a se relaxa. Dacă ai simțit brusc spasme în picior, șold, braț sau orice altă parte a corpului, este posibil să te confrunți cu o lipsă de magneziu.



3. Insomnie și probleme cu somnul



Magneziul este responsabil pentru funcționarea receptorilor din creier care ajută la reglarea tranziției creierului într-o stare mai odihnitoare.



Citeşte continuarea pe eva.ro.