6 rele, 6 bune. Cele mai răzbunătoare şi cele mai cuminţi femei ale zodiacului

Sase zodii feminine sunt bune, sase zodii sunt rele. Iata la ce sa fii foarte atenta.

Cele mai bune zodii de femei



1. TAUR - Are incredere in propria persoana si ofera incredere si celor din jur.



2. VARSATOR - Femeia Varsator stie sa isi asume responsabilitatea pentru propriile actiuni.



3. CAPRICORN - Pare rece, insa femeia Capricorn are un suflet urias atunci cand ajunge sa te cunoasca mai bine.



4. SAGETATOR - Are o viziune curajoasa asupra vietii si o atitudine care te va face sa o indragesti din prima clipa.



5. GEMENI - Desi ar putea parea ca are doua fete, femeia Gemeni iti devine prietena pe viata daca te place.



6. BALANTA - Este prietena careia ii poti spune orice, oricand. Este disponibila la orice ora din zi si din noapte si ar face orice ca sa-ti fie bine.



Cele mai rele zodii de femei



1. BERBEC- Daca simte ca iti faci alti prieteni sau ca ai putea sa o tradezi, nimic nu te va feri de razbunarea femeii Berbec.



2. RAC - Este intotdeauna o bomba cu ceas. Daca o provoci, nu te va uita niciodata si va incerca sa iti faca rau cu fiecare ocazie posibila.



3. LEU - Femeia Leu se va confrunta cu tine daca nu esti de acord cu ea si iti va face viata un calvar.



4. FECIOARA - Chiar daca pare introvertita si rusinoasa, femeia Fecioara este raul intruchipat.



5. SCORPION - Femeia Scorpion este agresiva si un dusman violent. Se poate spune ca este o adevarata bomba cu ceas.



6. PESTI - Este o persoana duala, care isi doreste sa para plina de compasiune. Cu toate acestea, este razbunatoare si nu accepta sa fie contrazisa, scrie girly.ro.