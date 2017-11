6 lucruri care se întâmplă în corpul tău când bei apă caldă pe stomacul gol

Aproape toata lumea bea cafea dimineata, imediat ce se trezeste. Dar stiai ca apa calda de dimineata poate fi de asemenea benefica?

Ar trebui sa stii ca apa calda bauta dimineata pe stomacul gol te poate ajuta. Aceasta imbunatateste digestia, amelioreaza crampele, imbunatateste circulatia, elimina toxinele din corp etc.



Acestea sunt cele 6 motive pentru care consumul de apa calda dimineata este benefic pentru tine:



1. Te ajuta sa scapi de kilogramele nedorite



Un pahar de apa calda te poate ajuta sa slabesti mai repede. Apa calda creste temperatura corpului si a organismului.



2. Intareste metabolismul



Daca te doare stomacul, un pahar de apa dimineata inainte de micul dejun te va scapa de aceasta problema.



3. Incetineste procesul de imbatranire



Nimanui nu ii place sa imbatraneasca prematur. Totusi, apa calda te poate ajuta sa eviti acest proces. Imbatranirea este in mare parte accelerata de toxinele din corp pe care apa le elimina, incetinind procesul.



4. Imbunatateste circulatia



Un pahar cu apa calda dimineata este foarte benefic deoarece stimuleaza corpul sa elimine toxine periculoase. Asta inseamna ca circulatia poate fi de asemenea imbunatatita, scrie lyla.ro.



5. Detoxifica organele



Poti elimina cu usurinta toxinele periculoase din corpul tau. Tot ce iti trebuie este un pahar cu apa. Apa poate descompune alimentele din stomac, imbunatatind digestia.



6. Amelioreaza durerea



Apa calda este benefica in ameliorarea durerii. O cana de apa calda poate ameliora durerea crampelor menstruale. Apa calda relaxeaza muschii si imbunatateste circulatia capilara.