5 plante care te ajută să ai un somn odihnitor

Deși e perfect normal să ai din când în când o noapte în care nu dormi bine, situația se înrăutățește atunci când tulburările de somn devin o obișnuință. Noi îți recomandăm întotdeauna să apelezi la natură, înainte de a da iama în borcanul cu medicamente. Vezi care sunt cele mai bune plante pentru somn, care nu doar îți vor înfrumuseța casa, dar îți vor asigura și un somn de prunc!

Planta șarpe



Originară din Africa, această plantă nu are în comun cu temuta reptilă decât aspectul ușor pătat al frunzelor sale: o adevărată ușurare! Cu ce se diferențiază de „concurența” din lumea vegetală? Știm că toate plantele eliberează oxigen în timpul zilei și sunt în repaus noaptea, dar planta șarpe e o mică „minune”: ea emană oxigen pe tot cuprinsul vieții sale. E motivul pentru care e pur și simplu perfectă pentru somnul tău, oferindu-ți necesarul de aer curat.



În plus, se pare că planta șarpe are și proprietatea e a curăța aerul de toxine, motiv pentru care e cu atât mai apreciată în case. Iar culturile africane o considerau și aducătoare de noroc, un atu pe care nu îl poți ignora!



