5 plante care țin glicemia sub control

În prediabet și în completarea tratamentului medicamentos primit pentru a ține sub control diabetul zaharat de tip 2, câteva leacuri din plante medicinale ajută la normalizarea nivelului zahărului din sânge.

Urzicile



O cură cu suc de urzici ajută la reglarea glicemiei. Urzica are efect hipoglicemiant, de aceea poate fi utilizată ca tratament adjuvant în diabet. Sucul se obține din frunze proaspete, zdrobite și stoarse sau trecute prin mașina de tocat. Pe o perioadă de 30 de zile, se recomandă să se ia câte 2-3 lingurițe de suc proaspăt, în fiecare dimineaţă.



Se poate încerca și tinctura de urzică. Este nevoie de o linguriță de tinctură diluată în jumătate de pahar cu apă și băută pe stomacul gol. În amestec cu salvie și frunze de afin, în cantități egale, urzicile au efecte benefice în diabet. Se face un decoct dintr-o linguriță de urzică și 250 ml de apă. Se lasă la fiert 20 de minute și se prepară 2-3 căni de decoct pe zi.



Cicoarea



Din rădăcini de cicoare se poate face o infuzie utilă în tratamentul naturist al diabetului. Se toarnă 250 ml de apă fiartă peste o lingură de cicoare și se lasă la infuzat. Și decoctul de cicoare băut pe parcursul unei zile este indicat. Se prepară din 3 căni de apă și 2-3 linguri de plantă. Are efectul de a transforma glucoza în glicogen, glucid sintetizat în ficat şi transformat în energie.



Frunzele de afin



Unele dintre cele mai eficiente remedii în hiperglicemie este afinul. Frunzele acestuia, uscate şi mărunţite în prealabil, este indicat să fie folosite sub formă de infuzie. Este nevoie de o lingură de frunze peste care se adaugă 250 ml de apă fiartă. Se lasă la infuzat 15 minute, se strecoară și bea călduț, neîndulcit. Sunt necesare 2 căni pe zi. Frunzele recoltate înaintea coacerii fructelor au în compoziție mirtilină, un compus care are efectul de a reduce glicemia.



