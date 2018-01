3 zodii cu care trebuie să faci amor. Dacă ratezi ocazia, vei regreta toată viaţa!

Experientele sexuale cu anumite persoane sunt pur si simplu de neuitat si te fac sa visezi cu ochii deschisi la momentul in care vei avea parte inca o data de astfel de momente.

Acesti experti in amor sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii:



Scorpion



Scorpionul este, de departe, cel mai activ sexual semn zodiacal. Nativii zodiei au o abilitate aparte de a starni apetitul partenerului. Sunt lipsiti de inhibitii, iar imaginatia lor nu are limite. Pentru ca nimic nu li se pare interzis, totul este posibil cand vine vorba despre arta amorului.



Rac



Racul are un farmec deosebit in dormitor. E delicat, sensibil, e ultra-protector cu persoana de langa el si va pune mereu mai presus satisfacerea sexuala a acesteia decat a sa. Are o imaginatie bogata, ceea ce il transforma intr-un artizan al sexului. Nu este neaparat un amant fara cusur, insa stie cum sa intuiasca dorintele partenerei si se implica cu tot sufletul atunci cand iubeste carnal.

Balanta



Multi ar crede ca persoanele nascute in zodia Balantei sunt niste mimoze in alcov. Ei bine, atunci cand pasesc in acest spatiu intim, lucrurile se schimba, iar nativii zodiei devin extrem de activi sexual. Stiu sa imbine romantismul, seductia cu o usoara agresivitate.