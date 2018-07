10 condimente care te fac frumoasă

Condimentele au fost mereu utilizate nu doar pentru a da gust mancarurilor, ci si pentru proprietatile lor care imbunatatesc sanatatea si frumusetea exterioara. Poate nu stiai, dar exista anumite condimentele care pot fi folosite cu succes in ritualul de ingrijire al tenului.

1. Condimente care te fac mai frumoasa – Turmericul



Turmericul, care a fost denumit si “aurul indian”, si-a primit denumirea aceasta pe buna dreptate, caci proprietatile sale sunt remarcabile. Ingredientul sau activ, curcumina, ofera beneficii incredibile pentru sanatate, dar si pentru frumusetea ta.



Turmericul ta ajuta sa ai buze mai frumoase si mai catifelate. Tot ce trebuie sa faci este sa combini o lingurita de pudra de turmeric cu o lingurita de iaurt si sa amesteci bine, apoi aplici pe buze. Acest remediu ajuta la hranirea buzelor si le va da mai multa culoare si stralucire.



2. Condimente care te fac mai frumoasa – Semintele de mac



In urma cu foarte multi ani, macul era doar o floare pe care toata lumea o admira pentru frumusetea sa, dar treptat, semintele acestei flori au ajuns sa fie folosite si in cosmetica.



Semintele de mac reprezinta un remediu ideal pentru tenul sensibil. Se prepara urmatorul exfoliant: se pun intr-un bol 2 linguri cu seminte de mac si se amesteca cu o lingura de miere, apoi se inmoaie o discheta demachianta in acest produs si se maseaza usor tenul, dupa care se clateste cu apa calduta. Semintele de mac contribuie la regenerarea celulelor pielii, prevenind aparitia ridurilor, iar in urma acestui remediu, pielea va ramane foarte catifelata.



